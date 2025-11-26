به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با سخنرانی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با گرامی‌داشت ایام فاطمیه اظهار داشت: از خدای متعال می‌خواهیم که بصیرتی به ما عطا فرماید که به سیره اهل بیت عصمت و طهارت عمل نمائیم و تا آخرین لحظه عمر، متمسک به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام باشیم. باهنر همچنین با گرامی‌داشت هفته بسیج گفت: همانگونه که امام راحل عظیم الشأن فرمود بسیج لشکر مخلص خداست و امیدواریم که خداوند توفیق دهد که روحیه بسیجی را که همان خدمت بی‌منت است در خودمان تقویت نمائیم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو اظهار داشت: آینده انقلاب در دست دانشجویان و دانش آموزان امروز است. دانشجویان روحیه محافظه‌کاری ندارند و با نشاط و شاداب‌تر و پویاتر از سایر اقشار کشور هستند.

باهنر در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برنامه‌های این تشکل در عرصه سیاسی پرداخت و گفت: تلاش داریم با احزاب موجود کشور چه رقیب و چه درون جریانی جلسات مشترک حول موضوعات مشترک داشته باشیم و مسائل را به جای طرح کردن در تریبون‌ها در جلسات هم‌اندیشی بین یکدیگر مطرح کنیم.

وی افزود: بالای ۹۰٪ از تصمیمات قوای مختلف حتی مجلس شورای اسلامی غیر جناحی است و نباید درگیر رقابت‌های جناحی شود و این جز همان نقاط مشترک ملی است که احزاب با سلایق گوناگون می‌توانند در خصوص آنها صحبت کنند.

وی گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که موضع ما در خصوص دولت‌ها و مجالس مستقر حمایت عالمانه و عادلانه است و این مشی رهبر معظم انقلاب است. وی ادامه داد: در کمیته‌های فنی حزب موضوعات مختلف کشور را بحث می‌کنیم و سعی می‌کنیم برای موضوعات مختلف راه حل‌های اساسی پیدا کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع مقدس را از جمله افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: در دوران دفاع مقدس ما حتی یک وجب از خاک خود را دست بیگانه ندادیم و از طرف دیگر با خسارت ۱۰۰۰ میلیارد دلاری نظام توانست به بازسازی نقاط آسیب دیده در اثر جنگ تحمیلی بپردازد.

وی افزود: البته ما ابر چالش‌هایی در کشور داریم: تورم ۴۰ درصدی ۷ سال گذشته که اثر شدیدی بر قدرت خرید مردم داشته است و همچنین ناترازی بودجه عمومی دولت، ناترازی بانک‌ها و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و نیز ناترازی انرژی در کشور از جمله ابر چالش‌های پیش روی کشور است.

وی هشدار داد: الان در کشور نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی می‌گیرد و این یعنی پالایشگاه‌ها، بنادر و زیربناهای ما در حال فرسوده شدن است. نرخ سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه‌ها کمتر از نرخ استهلاک آنهاست و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

در ادامه این مراسم مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به ایراد سخن پرداخت.

وی اظهار داشت: بیماری اصلی که کل اقتصاد کلان ما را دچار کرده، تورم، قدرت پایین خرید عموم جامعه، رشد پایین اقتصادی و نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی است.

وی گفت: این بیماری یک ریشه خارجی دارد که همانا تحریم و فشارهای ناجوانمردانه اقتصادی خارجی است و یک ریشه داخلی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها اشاره نمود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جریان خصوصی‌سازی در کشور گفت: انتظار می‌رفت که بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و شروع فرایند خصوصی‌سازی، ما یک انقلاب اقتصادی را در کشور مشاهده کنیم، اما این مهم اتفاق نیفتاد زیرا اولاً ما خصوصی‌سازی واقعی را انجام ندادیم و ثانیاً با قیمت گذاری دستوری مانع از تحقق اهداف خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور شدیم.

مدنی‌زاده برنامه دولت را در حوزه کاهش تورم اینگونه بیان کرد: اولویت ما کاهش کسری بودجه و کسری ناترازی بانک‌هاست که یک نمونه آن تعیین تکلیف بانک آینده بود.

وی افزود: مابقی بانک‌هایی را هم که همین مشکلات را دارند تحت همان سیستم نظارتی دولتی و تعیین تکلیف قرار می‌دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص کاهش کسری بودجه اظهار داشت: در بودجه امسال تلاش جدی صورت می‌دهیم که کسری بودجه را کم کنیم لذا پروژه‌های عمرانی غیر ضروری را کنار می‌گذاریم و تمرکز دولت را بر پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۵ درصد و با اولویت بالا قرار خواهیم داد.

وی همچنین به راه اندازی دو طرح ویژه رویش و بیست در حوزه تأمین منابع مالی نیز اشاره کرد و افزود: در طرح رویش به دنبال این هستیم که ابزارهای جدیدی را در بازارهای مالی کشور طراحی و تعریف کنیم که منابع مالی مردم را در قالب طلا و ارز در صندوق‌های بازار سرمایه سرمایه‌گذاری نموده و این‌ها را به پروژه‌های سودآور و یا تکمیل کریدورهای ارتباطی کشور منتقل کنیم.

وی همچنین توضیحاتی در خصوص طرح ۲۰ ارائه داد و گفت: اولویت ما در وزارت اقتصاد بازگرداندن اعتماد مردم به بازار و دولت است.

ما با در پیش گرفتن روش‌های منطقی و علمی به دنبال اعتمادسازی در میان جامعه نسبت به طرح‌های جذب سرمایه هستیم.

شایان ذکر است در پایان این مراسم وزیر امور اقتصاد و دارایی به سوالات حاضران پاسخ داد.