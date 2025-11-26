پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی آزادراه تبریز - بازرگان تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح زاده روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از آزادراه تبریز- بازرگان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با بهره برداری از آزادراه در (فاز یک) به طول ۲۴ کیلومتر، اجرای قطعه در (فاز ۲) از کیلومتر ۳۷ الی کیلومتر ۴۶ که از دانشگاه آزاد صوفیان شروع و تا شوردرق ادامه می باید، سرعت بیشتری می‌گیرد.

وی توضیح داد: اتمام این قطعه (فاز ۲) و بهره برداری از آن نقش مهم و کلیدی در کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش ترافیک تبریز- صوفیان و صوفیان تا مرند خواهد داشت.

فتح زاده ابراز داشت: پیشرفت فیزیکی پروژه بیش از ۷۵ درصد بوده و از ۲۵ ابنیه پل و ابنیه فنی، ساخت ۲۴ مورد به طور کامل و از چهار قطعه تبادل، یک مورد به طور کامل اتمام یافته و سه مورد در حال تکمیل سر ستون‌ها و عرشه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان ساخت: عملیات زیرسازی و روسازی بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری پیشرفت فیزیکی کل پروژه به بیش از ۹۵ درصد برسد و پروژه ابتدای سال ۱۴۰۵ بهره برداری شود.