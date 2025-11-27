  1. استانها
  ایلام
روایت توانمندی بانوان کارآفرین باید در رسانه‌ها پررنگ شود

ایلام - جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام با تأکید بر نقش بانوان کارآفرین گفت: روایت رسانه‌ای می‌تواند فرهنگ کارآفرینی و امیدآفرینی را در جامعه گسترش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت الله کریمیان ظهر پنجشنبه در حاشیه دومین رویداد طنین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش کلیدی بانوان کارآفرین در توسعه جامعه گفت: زنان فعال در عرصه تولید، با وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات، دستاوردهای بزرگی رقم زده‌اند و نمادی از اراده و عزم بلند زنان ایرانی هستند.

وی با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در بازتاب موفقیت باتوان اظهار داشت: بانوان فعال در حوزه رسانه باید روایتگر توانمندی‌های زنان کارآفرین باشند تا این روایتگری در جامعه نهادینه شود و ظرفیت‌های آنان بیش از پیش شناخته شود.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام تصریح کرد: آنچه بانوان کارآفرین با هزینه‌های اندک و امکانات محدود خلق می‌کنند، ارزشمند و الهام‌بخش است و رسانه‌ها باید این تلاش‌ها را برجسته کنند تا فرهنگ کارآفرینی و امیدآفرینی در جامعه گسترش یابد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که عزم و تلاش بلند بانوان دیده شود و در سطح جامعه جریان پیدا کند.

