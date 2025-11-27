به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت الله کریمیان ظهر پنجشنبه در حاشیه دومین رویداد طنین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش کلیدی بانوان کارآفرین در توسعه جامعه گفت: زنان فعال در عرصه تولید، با وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات، دستاوردهای بزرگی رقم زده‌اند و نمادی از اراده و عزم بلند زنان ایرانی هستند.

وی با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در بازتاب موفقیت باتوان اظهار داشت: بانوان فعال در حوزه رسانه باید روایتگر توانمندی‌های زنان کارآفرین باشند تا این روایتگری در جامعه نهادینه شود و ظرفیت‌های آنان بیش از پیش شناخته شود.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام تصریح کرد: آنچه بانوان کارآفرین با هزینه‌های اندک و امکانات محدود خلق می‌کنند، ارزشمند و الهام‌بخش است و رسانه‌ها باید این تلاش‌ها را برجسته کنند تا فرهنگ کارآفرینی و امیدآفرینی در جامعه گسترش یابد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که عزم و تلاش بلند بانوان دیده شود و در سطح جامعه جریان پیدا کند.