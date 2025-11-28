به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه لرزش‌های زمین در شهرستان بهاباد، صبح جمعه برای هشتمین‌بار زلزله این منطقه را تحت‌تأثیر قرار داد.

طبق گزارش‌ها، جدیدترین پس‌لرزه با بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۱۰:۳۱ رخ داده و موجب اعزام فوری تیم‌های ارزیاب امدادی هلال‌احمر به محل شده است.

تیم‌های امدادی هلال‌احمر از صبح امروز در حالت آماده‌باش قرار دارند و این آماده‌باش تا پایدار شدن شرایط منطقه ادامه خواهد داشت.

براساس ارزیابی‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده و وضعیت تحت کنترل است. مسئولان از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند و نگران نباشند.

شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا اتفاق، با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات هلال‌احمر تماس بگیرند و اخبار مرتبط با زلزله را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند