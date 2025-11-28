به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان عصر جمعه به همراه سید عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از مجتمع ۲۵ واحدی مسکن ملی شهر سردشت بازدید و وضعیت اجرای طرح را بررسی کردند.

در این بازدید که معاونین استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، بخشداران و مسئولان محلی حضور داشتند که آخرین پیشرفت‌های طرح مسکن ملی در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.

مجیر سلحشور مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان در جریان بازدید، توضیحات کاملی درباره مراحل اجرای پروژه، ظرفیت واحدهای آماده تحویل و برنامه‌های توسعه اراضی جدید ارائه کرد.

استاندار هرمزگان در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه، اظهار داشت: نهضت ملی مسکن یکی از برنامه‌های کلان دولت برای رفع نیازهای اساسی مردم است و واگذاری واحدهای آماده‌شده به متقاضیان می‌تواند گام مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و تثبیت جمعیت در این منطقه باشد.

جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد نیز در این بازدید، گفت: واگذاری واحدهای آماده مجتمع ۲۵ واحدی و آغاز ساخت واحدهای جدید، بخش قابل توجهی از نیازهای مردم به مسکن ایمن و پایدار را برطرف خواهد کرد.

وی افزود: انتظار داریم با تخصیص اعتبارات لازم و حمایت‌های استانداری، روند واگذاری و ساخت سرعت گیرد تا خانواده‌های بشاگردی هرچه زودتر از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

این بازدید در راستای پیگیری اجرای طرح‌های ملی مسکن در مناطق محروم استان هرمزگان انجام شد و قرار است در روزهای آتی، واحدهای آماده به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شود.