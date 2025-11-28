  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

استاندار هرمزگان: تحویل ۲۵ واحد مسکن ملی در بشاگرد آغاز می‌شود

بشاگرد - استاندار هرمزگان از مجتمع ۲۵ واحدی مسکن ملی سردشت بازدید و روند تحویل به متقاضیان را بررسی کرد و گفت: تحویل ۲۵ واحد مسکن ملی در بشاگرد آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان عصر جمعه به همراه سید عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از مجتمع ۲۵ واحدی مسکن ملی شهر سردشت بازدید و وضعیت اجرای طرح را بررسی کردند.

در این بازدید که معاونین استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، بخشداران و مسئولان محلی حضور داشتند که آخرین پیشرفت‌های طرح مسکن ملی در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.

مجیر سلحشور مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان در جریان بازدید، توضیحات کاملی درباره مراحل اجرای پروژه، ظرفیت واحدهای آماده تحویل و برنامه‌های توسعه اراضی جدید ارائه کرد.

استاندار هرمزگان در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه، اظهار داشت: نهضت ملی مسکن یکی از برنامه‌های کلان دولت برای رفع نیازهای اساسی مردم است و واگذاری واحدهای آماده‌شده به متقاضیان می‌تواند گام مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و تثبیت جمعیت در این منطقه باشد.

جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد نیز در این بازدید، گفت: واگذاری واحدهای آماده مجتمع ۲۵ واحدی و آغاز ساخت واحدهای جدید، بخش قابل توجهی از نیازهای مردم به مسکن ایمن و پایدار را برطرف خواهد کرد.

وی افزود: انتظار داریم با تخصیص اعتبارات لازم و حمایت‌های استانداری، روند واگذاری و ساخت سرعت گیرد تا خانواده‌های بشاگردی هرچه زودتر از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

این بازدید در راستای پیگیری اجرای طرح‌های ملی مسکن در مناطق محروم استان هرمزگان انجام شد و قرار است در روزهای آتی، واحدهای آماده به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شود.

