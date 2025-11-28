به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت شهید هیثم الطباطبائی تاکید کرد: این شهید بزرگوار تأثیر مهمی در یک مرحله تاریخی و حساس برجای گذاشت. وی شخصیت ایمانی خود را با دیدگاه راهبردی تلفیق داده بود. شهید الطباطبائی پروژه نیروهای ویژه را طی چهار سال پیش برد و در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ در منطقه الخیام ایستاد. هدف دشمن صهیونیستی از ترور این شخصیت برجسته از بین بردن روحیه نیروها بود. این شهید عملکرد حرفهای مهمی در نبرد اخیر با دشمن صهیونیستی داشت. اما این هدف محقق نشده و نخواهد شد و ما در همان خط همچنان در حرکت هستیم.
وی اضافه کرد: ما در یک میدان باز حضور داریم که دشمن صهیونیستی به راحتی با هماهنگی سرویس اطلاعات آمریکا و کشورهای غربی و عربی در آن فعالیت میکند. خطاب به دشمن صهیونیستی می گویم که ما به مقاومت خود ادامه میدهیم. شهید الطباطبائی تأثیر آشکاری در میدان یمن برجای گذاشت چرا که برای آموزش نیروها به این کشور رفت و نزد یمنیها محبوب شد. از دست دادن این شهید بسیار سنگین است اما وی با این شهادت به سعادت و هدف اصلی خود رسید. ما هزاران شهید تقدیم کردیم اما در هر مرحله توانستیم قدرت خود را بازسازی کرده و با قدرت تمام فرماندهان را جایگزین کنیم.
آتش بس یک دستاورد برای مقاومت لبنان است
نعیم قاسم بیان کرد: ترور این شهید و همراهانش یک تجاوز و جنایت آشکار بوده و حق پاسخ به این جنایت را برای خود محفوظ میداریم و زمان آن را مشخص خواهیم کرد. وی در میادین مختلف نبرد از جمله لبنان و سوریه و یمن حضور داشت. باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و خلأها را پر کنیم. آتش بس در لبنان یک پیروزی و دستاورد برای مقاومت و حزب الله و این کشور بود چرا که ما مانع تحقق اهداف دشمن به ویژه از بین بردن مقاومت شدیم. ما همچنین از سفر پاپ واتیکان به لبنان استقبال کرده و یک پیام از سمت حزب الله به پاپ ارسال میکنیم. این پیام به سفارت واتیکان ابلاغ شده است.
در مرحله جدیدی قرار داریم
دبیرکل حزب الله لبنان اضافه کرد: ما در مرحله جدیدی قرار داریم و حاکمیت لبنان مسئول است. اسرائیل باید از لبنان عقب نشینی و تجاوزات خود را متوقف کرده و اسرا را آزاد کند. تجاوز اسرائیل تجاوز به سراسر لبنان و نه فقط مقاومت، است. آیا به رئیس جمهور به دلیل اینکه عاقلانه عمل میکند و به فرمانده ارتش به دلیل اینکه بر اساس حفظ صلح داخلی عمل میکند، حمله نمیشود؟ ما امروزه شاهد تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان هستیم. همه لبنان مسئول دفاع از کشور هستند و دولت در درجه نخست، چرا که با این توافق موافقت و اعلام کرده میخواهد ابتکار عمل را به دست بگیرد. بازدارندگی در برابر دشمن در آزادی سازی مناطق یا حمایت یا ممانعت از استقرار عناصر دشمن در خاک اشغال شده کشور ما تبلور پیدا میکند. مسئول نخست این اقدامات نیز دولت است که تا الان جایی را آزاد نکرده و باید مانع استقرار عناصر دشمن در خاک کشورمان شود.
حامیان اسرائیل در لبنان مانع رشد کشور میشوند
وی تاکید کرد: دولت گزینه دیپلماسی را برای ممانعت از استقرار دشمن در خاک لبنان انتخاب کرده است. اسرائیل میداند که با حضور مقاومت نمیتواند در لبنان مستقر شود. ما به دولت میگوئیم که آماده دفاع هستیم و حاکمیت باید از این آمادگی استفاده کند. در داخل لبنان گروههایی هستند که اسرائیل را نمیخواهند و حاضرند با این رژیم مقابله کنند پس این مسأله تنها در انحصار مقاومت نیست. حامیان اسرائیل در لبنان کم هستند اما باعث ایجاد مشکل شدهاند چرا که آنها به همراه آمریکا و تل آویو مانع تحقق ثبات در کشور و رشد لبنان میشوند. سلاح مقاومت، مانع اجرای پروژه اسرائیل میشود و هر کس که خواهان خلع آن است همان طور که اسرائیل میخواهد، به این رژیم خدمت میکند. دشمن بعد از تمام فشارهای یک سال گذشته متوجه شده که این فشارها جواب نداده است.
مردم سوریه هرگز در برابر اسرائیل تسلیم نمیشوند
نعیم قاسم بیان کرد: احتمال وقوع جنگ یا عدم وقوع آن وجود دارد چرا که اسرائیل و آمریکا در حال بررسی گزینههایشان هستند. آنها هر کاری که انجام دهند این ملت شکست نخواهد خورد و تسلیم نخواهد شد. راهکار حل و فصل شرایط موجود توقف تجاوزات اسرائیل است و اگر این تجاوزات ادامه پیدا کرد دولت باید با گزینهها و امکانات خود دشمن را تهدید کند. خون شهدای ما هرگز هدر نخواهد رفت. مصلحت مردم لبنان آن است که متحد باشند؛ در آن صورت است که بیگانگان تسلیم اراده ما میشوند. عملیات بیت جن در حومه دمشق نشان داد که ملت سوریه هرگز تسلیم شدن در برابر اسرائیل را نخواهند پذیرفت و این موضوع یک نشانه مثبت و درست است. امتیاز دهی باعث میشود دشمن بیشتر طمع کند. اسرائیل میخواهد لبنان را به حیات خلوت خود تبدیل کند.
