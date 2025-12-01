  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۲

وضعیت تردد درمعابر و بزرگراه‌های پایتخت؛محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت را شرح داد و از ادامه برخورد با متخلفان ورود به طرح کاهش آلودگی خبر داد.

سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز دوشنبه دهم آذر ماه، پلیس با خودروهایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی).

سرهنگ شریفی در خصوص وضعیت ترافیک دهمین روز آذرماه با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بار ترافیک نسبتاً پر حجم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از خیابان هلال احمر تا تونل توحید، بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه سعیدی از میدان بوتان تا خیابان دامپزشکی بار ترافیک نسبتاً پرحجم است.

سرهنگ شریفی در ادامه گفت: اما بقیه معابر و بزرگراه‌های تهران ترافیک عادی و روان را تجربه می‌کند.

وی اعلام کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، مواد غذایی فاسد شدنی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ شریفی در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودروهای تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده کنید.

