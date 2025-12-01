به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمد نایینی صبح دوشنبه در برنامه تلویزیونی عطر عاشقی که از شبکه طبرستان پخش شد، با مرور نقش تاریخی مازندران در دفاع مقدس، از این استان بهعنوان یکی از محورهای اصلی مقاومت یاد کرد. وی با اشاره به پیشینه لشکر ۲۵ کربلا، این یگان را از نیروهای اثرگذار و تعیینکننده دوران جنگ تحمیلی دانست که به حضور در خطوط سخت مشهور بود.
سردار نایینی با توضیح اینکه بسیج رکن مهم قدرت ملی است، اعلام کرد: این نهاد برای تکمیل توان دفاعی کشور شکل گرفت و هدف آن ایجاد یک پشتوانه مردمی گسترده در حوزههای گوناگون از جمله امنیت، اقتصاد، فرهنگ و فضای سایبری بوده است.
وی افزود: توانایی بسیج در گرد آوردن اقشار مختلف و تبدیل این ظرفیت به یک توان ملی منسجم، یکی از ویژگیهای بیبدیل آن است.
وی با تأکید بر اینکه بسیج مرکز امیدآفرینی است، نقش این سازمان را در بحرانهایی مانند سیل، زلزله و رخدادهای غیرمترقبه یادآور شد و گفت هر زمان کشور به عبور از شرایط دشوار نیاز داشته، بسیج در خط مقدم حضور یافته است.
سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به فرمان سال ۱۳۵۸ امام خمینی برای تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی اشاره کرد و گفت: این فرمان از نگاه آیندهنگرانه و شناخت عمیق بنیانگذار انقلاب از تهدیدات پیشرو حکایت داشت. به گفته وی، در سالهای بعد و با شکلگیری عملیاتهای بزرگ دفاع مقدس، نقش بسیج به عنصر تعیینکننده در معادلات جنگ تبدیل شد.
وی با اشاره به تربیت نیروهای نخبه در نیروهای مسلح گفت مجموعههایی مانند بخش موشکی با تکیه بر جوانان تحصیلکرده و متخصص دهههای ۶۰ و ۷۰ امروز در بالاترین سطح توان عملیاتی قرار دارند و بخش مهمی از قدرت دفاعی و تهاجمی کشور را تشکیل میدهند.
اشتباه رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر
سردار نایینی جنگ اخیر را نمونهای واضح از درک غلط دشمن از شرایط منطقه دانست و گفت: رژیم صهیونیستی بدون توجه به ظرفیت مردمی و توان بسیجگری ایران وارد یک نبرد پرشدت شد و همین اشتباه راهبردی موجب شد از همان ابتدا با شکست مواجه شود.
وی افزود: بسیج در ساعات اولیه وارد عرصه شد و با تقویت آرامش و تابآوری در جامعه، فضای اجتماعی کشور را مدیریت کرد.
وی همچنین توضیح داد: بسیج با اجرای طرحهای مراقبتی، کنترل ترددها و شناسایی عناصر ضدانقلاب، به دستگاههای اطلاعاتی کمک کرد تا اشراف کاملی بر صحنه داشته باشند و این موضوع موجب تقویت اعتماد عمومی و افزایش جایگاه بسیج میان مردم شد.
سخنگوی سپاه با اشاره به فروریختن جایگاه امنیتی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر اظهار داشت شواهد و تحلیلهای منتشر شده در محافل سیاسی و پژوهشی غربی نیز این شکست را تأیید میکند.
به گفته او، عملیات طوفان الاقصی ضربهای اساسی به تصویر امنیتی این رژیم وارد کرده و حتی بخش مهمی از ساکنان سرزمینهای اشغالی نیز کارنامه آن را ناموفق میدانند.
نایینی در پایان تأکید کرد توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از این جنگ در شاخصهای مختلف عملیاتی، تسلیحاتی و خلاقیت دفاعی بیش از گذشته تقویت شده و میدان نبرد اخیر بار دیگر ضعفهای دشمن و برتری توان داخلی را آشکار کرده است.
