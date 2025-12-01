دستگاه قضایی به آلودگی در ساحل گناوه ورود کرد

رضی‌الدین حاجی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره ورود فاضلاب به ساحل گفت: پس از بررسی‌های میدانی و دریافت مستندات، موضوع را به‌طور رسمی در دستور کار قرار دادیم و به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد که در کمترین زمان ممکن منشأ آلودگی را شناسایی و هرگونه تخلیه فاضلاب به دریا را متوقف کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه افزود: اداره آب و فاضلاب، شهرداری، محیط زیست، بندر و دریانوردی و شبکه بهداشت مکلف شده‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی منشأ آلودگی، توقف هرگونه تخلیه فاضلاب به دریا و ارائه گزارش دقیق از وضعیت موجود اقدام کنند.

حاجی زاده با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان و حفاظت از محیط زیست خط قرمز دستگاه قضائی است اضافه کرد: تمام دستگاه‌های مسئول موظف هستند اقدامات فوری، پیشگیرانه و اصلاحی را انجام داده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری قضائی بعدی ارائه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه بر حساسیت دستگاه قضائی نسبت به تهدیدهای زیست‌محیطی تاکید کرد و افزود: آلودگی ساحل فقط یک مشکل ظاهری نیست؛ این موضوع هم سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم به اکوسیستم دریایی خسارت جدی وارد می‌کند.

حاجی‌زاده هشدار داد: اگر دستگاهی در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کند، بدون اغماض با آن برخورد قانونی خواهد شد، هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این پرونده قابل قبول نیست.

وی گفت: ضروری است دستگاه‌ها با هماهنگی و سرعت عمل بیشتر نسبت به رفع کامل مشکل اقدام کنند.