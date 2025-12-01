  1. استانها
دستگاه قضایی به آلودگی در ساحل گناوه ورود کرد

گناوه- دادستان عمومی و انقلاب گناوه با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع آلودگی ساحل گفت: دستگاه‌های مسئول باید منشأ ورود فاضلاب را شناسایی،تخلیه را متوقف وگزارش اقدامات را ارائه دهند.

رضی‌الدین حاجی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره ورود فاضلاب به ساحل گفت: پس از بررسی‌های میدانی و دریافت مستندات، موضوع را به‌طور رسمی در دستور کار قرار دادیم و به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد که در کمترین زمان ممکن منشأ آلودگی را شناسایی و هرگونه تخلیه فاضلاب به دریا را متوقف کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه افزود: اداره آب و فاضلاب، شهرداری، محیط زیست، بندر و دریانوردی و شبکه بهداشت مکلف شده‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی منشأ آلودگی، توقف هرگونه تخلیه فاضلاب به دریا و ارائه گزارش دقیق از وضعیت موجود اقدام کنند.

حاجی زاده با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان و حفاظت از محیط زیست خط قرمز دستگاه قضائی است اضافه کرد: تمام دستگاه‌های مسئول موظف هستند اقدامات فوری، پیشگیرانه و اصلاحی را انجام داده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری قضائی بعدی ارائه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه بر حساسیت دستگاه قضائی نسبت به تهدیدهای زیست‌محیطی تاکید کرد و افزود: آلودگی ساحل فقط یک مشکل ظاهری نیست؛ این موضوع هم سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم به اکوسیستم دریایی خسارت جدی وارد می‌کند.

حاجی‌زاده هشدار داد: اگر دستگاهی در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کند، بدون اغماض با آن برخورد قانونی خواهد شد، هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این پرونده قابل قبول نیست.

وی گفت: ضروری است دستگاه‌ها با هماهنگی و سرعت عمل بیشتر نسبت به رفع کامل مشکل اقدام کنند.

