رزومه و سوابق سرپرست شهرداری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبی استاندار کرمانشاه در حکمی «بیژن مرادی» را به‌عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه منصوب کرد. مرادی از نیروهای باسابقه و آشنا با ساختار مدیریت شهری است که در سال‌های اخیر مسئولیت‌های متعددی را در بدنه شهرداری بر عهده داشته است.

بیژن مرادی دارای کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری است و پیش از این به‌عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمانشاه و همزمان سرپرست شهرداری منطقه یک فعالیت می‌کرد.

وی طی سال‌های خدمت در مجموعه مدیریت شهری، مسئولیت‌های گوناگون و مؤثری را بر عهده داشته است که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

سوابق مدیریتی و اجرایی بیژن مرادی:

مدیرکل طرح‌های توسعه شهری شهرداری کرمانشاه

مدیرکل درآمد و نوسازی و مشاور شهردار کرمانشاه

شهردار مناطق ۱، ۴، ۶ و ۸ شهرداری کرمانشاه

مدیر عمران شهرداری کرمانشاه

مدیر امور پیمان و قراردادهای شهرداری کرمانشاه

شهردار ماهیدشت

معاون فنی و شهرسازی شهرداری اسلام‌آباد غرب

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

با توجه به تجربه گسترده مرادی در حوزه‌های شهرسازی، عمران شهری، مدیریت مناطق و برنامه‌ریزی شهری، انتظار می‌رود حضور وی در جایگاه سرپرست شهرداری کرمانشاه موجب تسریع در روند پروژه‌ها و بهبود مدیریت شهری در پایتخت استان شود.