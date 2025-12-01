  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

رزومه و سوابق سرپرست شهرداری کرمانشاه

رزومه و سوابق سرپرست شهرداری کرمانشاه

کرمانشاه- رزومه سرپرست شهرداری کرمانشاه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبی استاندار کرمانشاه در حکمی «بیژن مرادی» را به‌عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه منصوب کرد. مرادی از نیروهای باسابقه و آشنا با ساختار مدیریت شهری است که در سال‌های اخیر مسئولیت‌های متعددی را در بدنه شهرداری بر عهده داشته است.

بیژن مرادی دارای کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری است و پیش از این به‌عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمانشاه و همزمان سرپرست شهرداری منطقه یک فعالیت می‌کرد.

وی طی سال‌های خدمت در مجموعه مدیریت شهری، مسئولیت‌های گوناگون و مؤثری را بر عهده داشته است که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

سوابق مدیریتی و اجرایی بیژن مرادی:

مدیرکل طرح‌های توسعه شهری شهرداری کرمانشاه

مدیرکل درآمد و نوسازی و مشاور شهردار کرمانشاه

شهردار مناطق ۱، ۴، ۶ و ۸ شهرداری کرمانشاه

مدیر عمران شهرداری کرمانشاه

مدیر امور پیمان و قراردادهای شهرداری کرمانشاه

شهردار ماهیدشت

معاون فنی و شهرسازی شهرداری اسلام‌آباد غرب

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

با توجه به تجربه گسترده مرادی در حوزه‌های شهرسازی، عمران شهری، مدیریت مناطق و برنامه‌ریزی شهری، انتظار می‌رود حضور وی در جایگاه سرپرست شهرداری کرمانشاه موجب تسریع در روند پروژه‌ها و بهبود مدیریت شهری در پایتخت استان شود.

کد خبر 6674136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • متین IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 19
      پاسخ
      استاندار بهترین گزینه را برای شهرداری کرمانشاه مهندس بیژن مرادی رو انتخاب کرده فردی مومن با ایمان در کار مهارت و اجرایی عالی انشالله با قدوم خیر ایشان شهر زیبا و جایگاه خودش بدست بیاید
    • شهاب IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 11
      پاسخ
      پول ما رانندها رو بدید ۴ماهه حقوق ندادین از حقوق ها هم کم کردین بی دلیل
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      رزومه داشتن زیاد مهم نیست ،مهم کارنامه پایان مسوولیت قسمتهایی است که در آن بوده است که آیا تغییرات مثبت داشته یا نه وگرنه صرف اینکه شخصی مدیر چندین جا بوده باشد چه اهمیتی دارد، انشاالله که موفق باشد.
    • ایرج US ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      پاک دست بودن و تخصص داشتن یکی از شرایط اصلی سکانداری شهرداری است جناب آقای مهندس مرادی هر دو شرط را دارند امیدوارم با صلابت و خانه تکانی اساسی در ساختار شهرداری در خدمت به مردم پایتخت فرهنگی شهرهای آسیایی موفق و پیروز باشند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها