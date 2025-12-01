رزومه و سوابق سرپرست شهرداری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبی استاندار کرمانشاه در حکمی «بیژن مرادی» را بهعنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه منصوب کرد. مرادی از نیروهای باسابقه و آشنا با ساختار مدیریت شهری است که در سالهای اخیر مسئولیتهای متعددی را در بدنه شهرداری بر عهده داشته است.
بیژن مرادی دارای کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری است و پیش از این بهعنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمانشاه و همزمان سرپرست شهرداری منطقه یک فعالیت میکرد.
وی طی سالهای خدمت در مجموعه مدیریت شهری، مسئولیتهای گوناگون و مؤثری را بر عهده داشته است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
سوابق مدیریتی و اجرایی بیژن مرادی:
مدیرکل طرحهای توسعه شهری شهرداری کرمانشاه
مدیرکل درآمد و نوسازی و مشاور شهردار کرمانشاه
شهردار مناطق ۱، ۴، ۶ و ۸ شهرداری کرمانشاه
مدیر عمران شهرداری کرمانشاه
مدیر امور پیمان و قراردادهای شهرداری کرمانشاه
شهردار ماهیدشت
معاون فنی و شهرسازی شهرداری اسلامآباد غرب
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه
با توجه به تجربه گسترده مرادی در حوزههای شهرسازی، عمران شهری، مدیریت مناطق و برنامهریزی شهری، انتظار میرود حضور وی در جایگاه سرپرست شهرداری کرمانشاه موجب تسریع در روند پروژهها و بهبود مدیریت شهری در پایتخت استان شود.
