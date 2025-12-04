  1. ورزش
اوسمار: جایگاه دو تیم نشان دهنده حساسیت دربی است/ نمی توانیم قول بدهیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به در پیش بودن دربی صد و ششم که روز جمعه در اراک برگزار می شود، گفت: بازی مهمی مقابل استقلال داریم و جایگاه دو تیم نشان دهنده حساسیت این بازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال در دربی ۱۰۶ پایتخت امروز پنج شنبه ۱۳ آذر اظهار داشت: بسیار خوشحالم که در این شهر زیبا حضور داریم. از همه هوادارانی که در فرودگاه از ما استقبال کردند تشکر می‌کنم؛ رفتار آنها بسیار گرم و دلنشین بود. امیدوارم بتوانیم قدردان این محبت باشیم. بازی فردا دیداری ویژه است و جایگاه دو تیم در جدول نشان می‌دهد که مسابقه تا چه اندازه حساس خواهد بود. ما تمرینات لازم را انجام داده‌ایم و آماده ارائه عملکردی مناسب هستیم.

سرمربی پرسپولیس افزود: هر دو تیم در هفته‌های گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند و ما نیز تمام شرایط لازم را برای آماده‌سازی ایجاد کرده‌ایم. امیدوارم فردا شاهد مسابقه‌ای باکیفیت از سوی هر دو تیم باشیم.

اوسمار در رابطه با وضعیت مارکو باکیچ و تیوی بیفوما گفت: همان‌طور که مشخص است، باکیچ به بازی فردا نمی‌رسد. اما بیفوما شرایط خوبی دارد و می‌تواند در اختیار تیم باشد.

سرمربی پرسپولیس درباره نتایج نه‌چندان مطلوب پرسپولیس در دیدارهای گذشته این تیم در شهر اراک نیز گفت: درست است که در برخی بازی‌ها مقابل آلومینیوم نتیجه دلخواه کسب نشده، اما این مسابقه شرایطی کاملاً جدید و متفاوت دارد و ارتباطی با گذشته ندارد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به عملکرد خوب هفته گذشته، آیا قول پیروزی در دربی را می‌دهد، اظهار داشت: در فوتبال، فارغ از اینکه در چه کشوری باشید، قبل از آغاز بازی نمی‌توان قول قطعی داد. ما در طول هفته تمرینات بسیار خوبی داشتیم و بازیکنان با تمرکز بالا کار کرده‌اند. طبیعی است تیمی که برنامه‌هایش را بهتر اجرا کند، شانس بیشتری برای برتری خواهد داشت.

اوسمار ویه را در پایان تصریح کرد: خوشحالم که پیشکسوتان باشگاه از تیم حمایت و از عملکرد بچه‌ها قدردانی می‌کنند. این موضوع برای ما ارزشمند است، اما در عین حال مسئولیت ‌ما را بیشتر می‌کند. باید همیشه آماده‌تر باشیم تا در لیگ و سایر رقابت‌ها بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم.

