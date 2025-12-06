  1. استانها
باغ تندرستی اصفهان آماده بهره‌برداری می‌شود

اصفهان - معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: احداث باغ تندرستی، اقدامی استراتژیک برای ارتقای سرانه فضای سبز، توسعه گردشگری شهری و افزایش تاب‌آوری در شرایط اضطراری اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کشاورزراد، با اشاره به اهمیت پروژه احداث باغ تندرستی اظهار کرد: این پروژه به‌عنوان یک طرح کلان عمرانی و زیست‌محیطی تعریف شده و نقش مؤثری در افزایش سرانه فضای سبز و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهر خواهد داشت. اجرای این بوستان می‌تواند بخشی از نیازهای رو به رشد شهروندان در حوزه تفریح و فضای سبز را پوشش دهد.

وی افزود: باغ تندرستی علاوه بر عملکرد تفریحی، دارای ظرفیت چندمنظوره است و می‌تواند به‌عنوان محلی برای اسکان اضطراری مسافران و پایگاهی کارآمد برای مدیریت بحران در مواقع ضروری مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا در شرایط حساس پاسخگوی نیازهای اضطراری شهر باشد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان تأکید کرد: این پروژه هم‌اکنون در منطقه ۴ در حال احداث است و عملیات اجرایی آن طبق برنامه زمان‌بندی پیش می‌رود. احداث چنین فضاهای سبز چندمنظوره می‌تواند کیفیت زیست شهری و بهره‌مندی شهروندان از فضاهای عمومی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

کشاورزراد تصریح کرد: طراحی اولیه باغ تندرستی به گونه‌ای انجام شده که علاوه بر جنبه‌های تفریحی، امکان استفاده در شرایط بحرانی را نیز فراهم آورد و همین ویژگی، این پروژه را از سایر فضاهای سبز شهری متمایز می‌کند و آن را به یک زیرساخت چندکارکردی تبدیل می‌سازد.

وی ادامه داد: مدیریت شهری در تلاش است فاز نخست این بوستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود تا شهروندان بتوانند از امکانات آن استفاده کنند و با پیشرفت مراحل اجرایی، بخش‌های مختلف پروژه به تدریج تکمیل خواهد شد.

    • سینا IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      سمت باغ رضوان احداث میشه؟
    • هم شهر ی IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      وقتی هوا نیست تنفس کنیم باغ به چه دردی میخورد وقتی آب نیست صفا معنایی ندارد وقتی داریم می‌میریم از این آلودگی کدام تندرسته که بخواهد قدم در این باغ بزند این فرش قرمز خون مردم است گه در این هوا می‌میرند
    • IR ۰۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      توی این هوای آلوده مگه میشه پیاده روی رفت ؟؟
    • فرهاد IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      میشه بگین اصفهان که میگه من مشکل آب آشامیدن دارم چرا هر روز فضای سبزش را بیشتر میکنه؟ بعد هم میره آبش را با تونل از یکجای دیگه میاره؟
      • آریا IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        آب فضای سبز اصفهان و علی الخصوص منطقه ۴ شهرداری اصفهان آب خاکستری یا همون پساب تصفیه شده است
    • صبا IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      خب چرا آدرس ندادین کدوم قسمت اصفهانه...
      • H IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        ادرس باغ تندرستی: اصفهان انتهای مشتاق سوم خیابان ارغوانیه نرسیده به بیمارستان فارابی بلوار باغ رضوان سمت چپ لازم به ذکر است تازه دارن فاز اولشو درست میکنن
    • سعید IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      با سلام،بله من قبلا رفتم، کاربردش برای قدم زدن،اسکیت و دوچرخه سواری عالیه، فقط بحث امنیتش هست که باید بیشتر تامین بشه،البته بازار گل و گیاه جدید هم کنارش احداث شده که واقعا زیبا و دلنشین هست،واقعا شهرداری منطقه ۴ داره عادلانه در منطقه کار میکنه.

