به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کشاورزراد، با اشاره به اهمیت پروژه احداث باغ تندرستی اظهار کرد: این پروژه بهعنوان یک طرح کلان عمرانی و زیستمحیطی تعریف شده و نقش مؤثری در افزایش سرانه فضای سبز و توسعه زیرساختهای گردشگری شهر خواهد داشت. اجرای این بوستان میتواند بخشی از نیازهای رو به رشد شهروندان در حوزه تفریح و فضای سبز را پوشش دهد.
وی افزود: باغ تندرستی علاوه بر عملکرد تفریحی، دارای ظرفیت چندمنظوره است و میتواند بهعنوان محلی برای اسکان اضطراری مسافران و پایگاهی کارآمد برای مدیریت بحران در مواقع ضروری مورد بهرهبرداری قرار گیرد تا در شرایط حساس پاسخگوی نیازهای اضطراری شهر باشد.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان تأکید کرد: این پروژه هماکنون در منطقه ۴ در حال احداث است و عملیات اجرایی آن طبق برنامه زمانبندی پیش میرود. احداث چنین فضاهای سبز چندمنظوره میتواند کیفیت زیست شهری و بهرهمندی شهروندان از فضاهای عمومی را بهطور چشمگیری ارتقا دهد.
کشاورزراد تصریح کرد: طراحی اولیه باغ تندرستی به گونهای انجام شده که علاوه بر جنبههای تفریحی، امکان استفاده در شرایط بحرانی را نیز فراهم آورد و همین ویژگی، این پروژه را از سایر فضاهای سبز شهری متمایز میکند و آن را به یک زیرساخت چندکارکردی تبدیل میسازد.
وی ادامه داد: مدیریت شهری در تلاش است فاز نخست این بوستان در کوتاهترین زمان ممکن آماده بهرهبرداری شود تا شهروندان بتوانند از امکانات آن استفاده کنند و با پیشرفت مراحل اجرایی، بخشهای مختلف پروژه به تدریج تکمیل خواهد شد.
