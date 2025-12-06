به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق، فراخوان مرحله اول اجراییسازی منابع بند «م» تبصره (۱) قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. این فراخوان با هدف حمایت از توسعه نوآوری، تقویت زیرساختهای فناورانه و افزایش توان رقابتی شرکتهای فعال در زیستبوم صنایع خلاق، بهویژه حوزههای پویانمایی و بازیهای رایانهای صادر شده است.
در این فراخوان از کلیه شرکتهای خلاق و دانشبنیان فعال در حوزه پویانمایی و بازیهای رایانهای دعوت شده است تا طرحها، محصولات و برنامههای توسعهای خود را با محوریت ارتقای فناوری، توسعه نوآوری و افزایش کیفیت تولیدات به ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق ارسال کنند.
مرحله نخست این برنامه، با محوریت تولیدات بلند پویانمایی و بازیهای رایانهای و مطابق مأموریتهای ستاد صنایع خلاق و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری انجام میشود.
محورهای این فراخوان شامل تولیدات فیلم بلند پویانمایی مبتنی بر توسعه فناوری و نوآوریهای این حوزه، تولیدات بازیهای رایانهای مبتنی بر توسعه فناوری و نوآوریهای این حوزه، ارتقای نیروی انسانی با تمرکز بر بهکارگیری فناوریها و نوآوریهای نوین در حوزه پویانمایی و بازیهای رایانهای، تقویت توان تحقیق و توسعه و فعالیتهای پژوهش و توسعه در تولیدات پویانمایی و بازیهای رایانهای و طرحهای مبتنی بر مرچندایزینگ تولیدات پویانمایی و صنایع خلاق کاراکترمحور است.
طرحهای ارسالی باید دارای ویژگیهایی همچون بهرهگیری از عناصر نوآورانه و فناوریهای نرم، قابلیت مرچندایزینگ، انطباق با زنجیره ارزش تولیدات پویانمایی و بازیهای ویدئویی و برنامهریزی برای تقویت نیروی انسانی با استفاده از ظرفیتهای فناورانه روز باشند.
متقاضیان پس از مطالعه دقیق شرایط مربوط به هر محور میتوانند با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی به نشانی khedmat.isti.ir و انتخاب مرکز هزینه «ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق»، طرحهای خود را ثبت و ارسال کنند. مهلت ارسال آثار و طرحها تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۳۵۳، داخلی ۷۸۷۸ تماس بگیرند.
