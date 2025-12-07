  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

نماینده پارلمان لبنان: ما هرگز به زانو درنخواهیم آمد

نماینده پارلمان لبنان بیان کرد: ما هرگز به زانو درنخواهیم آمد و زیربار عادی سازی نمی رویم. ما از این کشور حمایت خواهیم کرد زیرا اسرائیل دشمن است و دوست نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی خریس نماینده پارلمان لبنان گفت: مسئولیت کمیته مکانیسم توقف حملات اسرائیل به کشور ما و فشار به دشمن اسرائیلی برای عقب نشینی از اراضی ما است. وظیفه آن برگرداندن اسیران لبنانی است. همانطور که نبیه بری رئیس پارلمان گفت: «عادی سازی در کار نخواهد بود».

وی افزود: همانطور که امام موسی صدر گفت، لبنان کشور همه ما است.

خریس تاکید کرد: ما در واقعیت دشواری به سر می بریم و ما باید با این طرح ها علیه مان با پایداری و ثبات مقابله کنیم.

وی افزود: اظهارنظرهایی را می شنویم که بیانگر دیدگاه شهروند لبنانی نیست. برخی رهبران مشکلی با عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی و صلح با آن ندارند.

نماینده پارلمان لبنان بیان کرد: ما هرگز به زانو درنخواهیم آمد و زیربار عادی سازی نمی رویم. این از مرام و اصول ما به دور است. ما از این کشور حمایت خواهیم کرد زیرا اسرائیل دشمن است و دوست نیست. اسرائیل شر مطلق است و تعامل با آن حرام است.

