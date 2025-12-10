به گزارش خبرگزاری مهر، امید نسیمی صبح چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل اظهار کرد: هم‌اکنون بارش خفیف برف در محورهای خلخال – اسالم، خلخال – پونل و گردنه صائین در محور نیر – سراب ادامه دارد و سطح جاده در این مسیرها لغزنده است.

وی افزود: در سایر محورهای مواصلاتی استان نیز بارش باران جریان دارد و به‌دلیل خیس بودن جاده‌ها، احتمال لغزش و کاهش کنترل خودرو افزایش یافته است.

نسیمی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتر از سوی رانندگان، گفت: رانندگان حتماً فاصله طولی مناسب را رعایت کرده و از هرگونه سبقت غیرمجاز به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی پرهیز کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل روشن نگه‌داشتن چراغ‌ها و اطمینان از سالم بودن سیستم ترمز نیز برای تردد در این شرایط را ضروری دانست و یادآور شد: برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها، هم‌میهنان می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه ۱۴۱ راهداری تماس بگیرند یا از اپلیکیشن و وب‌سایت این سامانه استفاده کنند.

وی بر آمادگی کامل نیروهای گشت‌زنی و راهداری در محورهای برف‌گیر استان تأکید کرد و گفت: اکیپ‌های راهداری در حال رصد وضعیت محورها هستند و در صورت نیاز، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی بلافاصله انجام می‌شود.