دیدار پوتین و اردوغان در حاشیه اجلاس «صلح و اعتماد» در ترکمنستان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ️ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در حاشیه اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد در عشق آباد پایتخت ترکمنستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

️سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه علاوه بر روابط دو جانبه و سایر مسائل منطقه ای و بین المللی مورد توجه طرفین، درباره موضوع اوکراین و تلاش‌های اروپایی‌ها برای مصادره دارایی‌های روسیه گفتگو و تبادل نظر کردند.

دیمیتری پسکوف افزود: سران دو کشور این اقدامات اروپایی ها را تلاش‌ برای فروپاشی اصول و مبانی سیستم مالی بین‌المللی خواندند.

کرملین همچنین اعلام کرد که اردوغان و پوتین درباره تحولات سوریه و جنوب قفقاز به تفصیل صحبت کرده اند.

بر اساس بیانیه اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان و پوتین در مورد روابط دوجانبه و تلاش‌های جامع صلح برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کردند.

در این این بیانیه آمده است که اردوغان بار دیگر بر تعهد ترکیه به حمایت از تلاش‌های صلح بین روسیه و اوکراین تأکید کرد و افزود که از نزدیک مذاکرات برای پایان دادن به جنگ اوکراین را دنبال می کند و برای میزبانی مذاکرات بین دو طرف آمادگی دارد.

دفتر ریاست جمهوری ترکیه هم اعلام کرد که اردوغان در دیدار با پوتین پیشنهاد آتش بس محدود در اوکراین را که شامل تأسیسات انرژی و بنادر باشد، مطرح کرد.