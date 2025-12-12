  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۳

جان باختن راننده در مسیر پل تراکتور تا راه‌آهن تبریز

تبریز- معاون عملیات سازمان آتش نشانی تبریز گفت: یک دستگاه خودرو پراید به هنگام حرکت در مسیر بزرگراه ملت واژگون و راننده جوان جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر دشتی روز جمعه با اعلام این خبر گفت: خودرو پراید در مسیر پل تراکتور تا راه آهن به هنگام حرکت واژگون و منجر به آسیب شدید راننده مرد جوان و جان باختن وی شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی تبریز در شرح اجرای عملیات این حادثه گفت: تیم عملیاتی ضمن ایمن‌سازی محل حادثه، راننده را جهت بررسی در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند که جان باختن وی تأیید شد.

وی از شهروندان درخواست کرد: اصول ایمنی را در رانندگی رعایت و در شرایطی که خودرو دچار نقص فنی است و یا شرایط مناسب جسمی را نداشته باشند، از رانندگی خودداری کنند.

    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      24 8
      پاسخ
      رانندگی تبریز خیلی جالب نیست گواهی نامه رانندگی کیلویی باشه هیچی رو اصولش نیست ۱ از فرعی به اصلی نمی‌دونم داخل کوچه نگهداشتن کوه ایکه مطلق نیست کوچه باریک و وست خیابون پارک گردن. به راست یا چپ بدون راهنما وبین خطوط ووووو چرا نباید با اصول ایمنی رانندگی کرد 😔
      • نیلا IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
        0 0
        یکی که دقت نمی کنه تصادف میکنه، ولی کسی که هواسش جمع تصادف نمیکنه. ولی بعضی از افراد ها هواسشون جمع ولی بعضی هانه بخاطر همون زیاد از مردم رو از دست دادیم
    • و IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      25 12
      پاسخ
      رانندگی در تبریز معضل بزرگیه به شخصه تو تبریز رانندگی نمی کنم عصبی میشم
    • IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      13 0
      پاسخ
      هرراننده ای میدونه نقص فنی داره ماشینش، حالا چرا برطرفش نمیکنه تا جایی که جانش رو هم دراین راه میده، چیزی نیست جز فقر مالی.وقتی گرانی اینجور کمرشکنه، مگه میشه کاری کرد. همون بهتره مرده. درجایی زندگی می‌کنیم که مرگ برای مردم امری عادی شده تاجایی که وقتی کسی می میره، بجای تاسف اولین حرفمون اینه که میگیم، طرف راحت شد!
    • کارگر IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 0
      پاسخ
      با سلام طی 20 و سالی که از این مسیر میرم و میام.تصادف و ترافیک وحشتناکی داره قبلا افسران رانندگی گردش و بازرسی داشتن بعد کرونا به صفر رسیده.وضع تقاطع های این مسیر و پارک دوبله ها و سه بل کامیون اتوبوس و مسافر کش شخصی و کاهش شدید یک دفعه ای سرعت رانندگان قبل دوربین ثبت تخلف از علل اصلی حوادث این مسیره.مسئولین اگر براشون جان مردم و کاهش مصرف سوخت خودروها در ترافبک و الایندگی شهری برایشان مهم بود.حتما کاری میکردند.که هر کاری کردند بدتر شده
    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      هر کی واسه خودشه یه قانون داره انگار موقع گرفتن گواهینامه کلاس های هر جور دوست داری رانندگی کن یاد میدن
    • فرهنگ IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 0
      پاسخ
      علت اصلی حوادث جاده ها خرابی اسفالت و چاله و چوله است نه نقص فنی ماشین که اگر هم ان باشد باز به خرابی اسفالتها می رسد .
    • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      راهنمایی و رانندگی تو تبریز فقط تو مرکز شهر حضور داره و بس

