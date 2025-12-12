به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر دشتی روز جمعه با اعلام این خبر گفت: خودرو پراید در مسیر پل تراکتور تا راه آهن به هنگام حرکت واژگون و منجر به آسیب شدید راننده مرد جوان و جان باختن وی شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی تبریز در شرح اجرای عملیات این حادثه گفت: تیم عملیاتی ضمن ایمن‌سازی محل حادثه، راننده را جهت بررسی در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند که جان باختن وی تأیید شد.

وی از شهروندان درخواست کرد: اصول ایمنی را در رانندگی رعایت و در شرایطی که خودرو دچار نقص فنی است و یا شرایط مناسب جسمی را نداشته باشند، از رانندگی خودداری کنند.