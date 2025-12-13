مرگ خاموش یک جوان در شهرک فجر

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۸:۵۷ دقیقه صبح امروز، وقوع حادثه گازگرفتگی در محدوده بزرگراه نیایش به شرق، داخل شهرک فجر، به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای ایستگاه شماره ۸۴ به محل اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه یک مغازه یکطبقه به مساحت حدود ۳۰ متر مربع بود که از آن بهعنوان محل نگهداری لوازم منزل استفاده میشد و کاربری مشخصی نداشت. در این فضا یک تختخواب و وسایل گرمایشی از جمله بخاری قرار داشت و یک مرد جوان ۲۱ تا ۲۲ ساله با تابعیت افغانستان شبها در این محل استراحت میکرد.
ملکی ادامه داد: پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی، دوستان این فرد او را در حمام واحد در حالی که کاملاً بیحال بود پیدا کرده و موضوع را به آتشنشانی و اورژانس اطلاع داده بودند. با حضور عوامل امدادی و تأیید نیروهای اورژانس، مشخص شد این فرد جان خود را از دست داده است.
سخنگوی آتشنشانی تهران گفت: اگرچه علت قطعی فوت توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد، اما شواهد موجود نشان میدهد احتمال مسمومیت با گاز مونوکسید کربن بسیار بالا است. بخاری موجود در محل دارای نقص در قسمت خروجی دودکش بوده و دودکش از محل اتصال به دیوار جدا شده بود که این موضوع باعث انتشار گازهای سمی در فضای داخلی شده است.
وی با تأکید بر افزایش حوادث گازگرفتگی در فصل سرما هشدار داد: با آغاز فصل سرد، هر سال شاهد افزایش حوادث ناشی از گاز مونوکسید کربن هستیم. از شهروندان درخواست میکنیم پیش از راهاندازی وسایل گرمایشی، از نصب صحیح و ایمن آنها بهویژه سلامت دودکشها اطمینان حاصل کنند، چرا که کوچکترین بیاحتیاطی میتواند منجر به حوادث جبرانناپذیر شود.
