  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

ابزار هوش مصنوعی محاوره‌ای یوتیوب برای تلویزیون‌ها

در میانه رقابت برای گسترش هوش مصنوعی محاوره‌ای به فضای خانه، یوتیوب جدیدترین شرکتی است که ابزارهای خود را برای تلویزیون‌های هوشمند،کنسول‌های بازی رایانشی و دستگاه های پخش محتوا ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این ویژگی آزمایشی قبلا به دستگاه های موبایل و وب محدود بود اما اکنون هوش مصنوعی محاوره ای را به طور مستقیم به بزرگترین نمایشگر در هر خانه منتقل می کند و به کاربران امکان می دهد بدون رها کردن ویدئویی که مشغول تماشای آن هستند، سوالاتی درباره محتوا بپرسند.

براساس اطلاعات صفحه پشتیبانی یوتیوب کاربران واجد شرایط می توانند روی گزینه «پرسش» در نمایشگر تلویزیون کلیک کنند تا دستیار هوش مصنوعی را احضار کنند. این ویژگی سوالات پیشنهادی را براساس ویدئو ارائه می کند یا کاربران می توانند از دکمه میکروفون روی دستگاه کنترل از راه دور برای پرسش هر سوالی درباره ویدئو استفاده کنند.

در حال حاضر این ویژگی فقط برای گروه خاصی از کاربران بالای ‍۱۸ سال مجاز است وفقط از زبان های انگلیسی، هندی، اسپانیایی، پرتغالی و کره ای پشتیبانی می کند. یوتیوب نخستین بار ابزار هوش مصنوعی محاوره ای خود را در ۲۰۲۴ میلادی برای کمک به کاربران برای بررسی عمیق تر محتوا ارائه کرد.

کد خبر 6754249
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

