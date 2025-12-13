اجرای ۲ نمایش از اقلیم کردستان در سومین روز جشنواره تئاتر کردی سقز

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز با اجرای نمایشهای خارجی «ڕۆح دماڵ بچۆکین شێکسپێر» (روحی در خانه کوچک شکسپیر) از دهوک و «شەوێک لهبیرنەکراو» (شبی به یادماندنی) از حلبچه اقلیم کردستان همراه بود.
نمایش «ڕۆح دماڵ بچۆکین شێکسپێر» به کارگردانی کاروان سێڵو از دهوک، با فضاسازی خلاقانه و نگاهی امروزی به جهان شکسپیر، توجه مخاطبان را به خود جلب کرد. این اثر با بهرهگیری از مینیمالیسم صحنهای، نورپردازی محدود و بازیهای بدنی، فضایی فانتزی و رازآلود خلق کرده و با محوریت شخصیت «روح»، مفاهیمی چون هراس، وجدان و تقدیر را در مرز میان خیال و واقعیت به تصویر میکشد.
گروه جوان هنری دهوک با ریتم تند اجرا، تغییر موقعیتهای سریع و طراحی متفاوت، تجربهای تازه و متمایز را در این دوره از جشنواره ارائه داد.
در ادامه، نمایش «شەوێک لهبیرنەکراو» به کارگردانی خەڵات نەوزاد از حلبچه، در سالن پلاتو اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز اجرا شد. این نمایش که با استقبال گسترده علاقهمندان تئاتر همراه بود، روایتی اجتماعی از زندگی زنی است که پس از تجربه خشونت، مسیر دشوار بازپسگیری حق و انتقام را دنبال میکند.
همچنین نمایش «نازیآباد» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی مشترک کامران جباری و یاسر هاشمزاده، در ۲ نوبت در سالن پلاتو به روی صحنه رفت. این اثر به روایت زندگی کوردهای مقیم تهران پرداخته و دغدغهها و مشکلات ناشی از مهاجرت را بازنمایی میکند.
در حاشیه برنامههای روز سوم جشنواره، ورکشاپهای آموزشی، جلسات نقد و بررسی آثار اجراشده، رونمایی از پنج کتاب مرتبط با نمایشنامهنویسی و نشست تخصصی آسیبشناسی جشنواره تئاتر کوردی نیز برگزار شد.
بیستمین جشنواره تئاتر کُردی سقز امسال با حضور هفت گروه داخلی از شهرهای کرمانشاه، ارومیه، بیجار، سنندج، دیواندره و نیز یک اثر مشترک از سقز و مهاباد و ۵ گروه خارجی از حلبچه، دهوک، سوریه و ترکیه در شهرستان سقز برگزار میشود.
این رویداد با دبیری قطبالدین صادقی، هنرمند برجسته تئاتر، از ۱۹ تا ۲۳ آذرماه در سالنهای نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز در حال برگزاری است.
