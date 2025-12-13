  1. استانها
اعلام ۳ روز عزای عمومی در استان سمنان

سمنان- به مناسبت ارتحال آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی در استان سمنان سه روز عزای عمومی اعلام و در دامغان کارمندان روز سه‌شنبه دورکاری خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی پس از گذران یک دوره بیماری صبح امروز شنبه بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

به همین مناسبت روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه به مدت سه روز در استان سمنان عزای عمومی اعلام شده است.

طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته برای تشییع پیکر این عالم ربانی روز دوشنبه در سمنان تعطیل عمومی اعلام شده است تا مردم و مسئولان بتوانند در این آئین وداع گسترده‌تر حضور یابند.

با توجه به اینکه برنامه تشییع و خاک سپاری پیکر پاک ایشان در حسن آباد دامغان روز سه شنبه خواهد بود لذا کارمندان دامغانی روز سه شنبه را دور کاری خواهند داشت.

