به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد علوی سامانی شامگاه شنبه در دیدار رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در دفتر امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه امروز مهارت‌آموزی یک نیاز برای کشور است، اظهار کرد: باتوجه به زیست‌بوم کشور، نیاز جامعه به مشاغل و خدمات مختلف اهمیت زیادی یافته و ضرورت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بیش از پیش آشکار شده است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ارتقای فرهنگ مهارت نیز از ضروریات است، ادامه داد: خانواده‌ها نباید مقاومتی در این راستا داشته باشند و پدر و مادرها جوانان خود را به سمت مدرک‌گرایی صرف سوق ندهند.

علوی با تأکید بر اینکه مهارت‌آموزی به جای مدرک‌گرایی باید به ارزش تبدیل شود، بیان کرد: تحصیلات دانشگاهی در کنار مهارت‌آموزی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند و باید علوم کاربردی در اختیار جوانان قرار گیرد.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت کسب مهارت، بیان کرد: در این راستا لازم است زمینه مهارت‌آموزی را در استان و کشور فراهم کنیم که سازمان فنی و حرفه‌ای خوشبختانه این رویکرد را با طرح‌های متنوع و نوین، پروژه‌های کلان، راه‌اندازی هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و سایر اقدامات گسترده در پیش گرفته شده است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری در پایان از امام جمعه شهرکرد درخواست کرد تا محاسن و ضرورت‌های مهارت‌آموزی را در تریبون نماز جمعه برای جوانان استان تبیین کند.