به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظم‌زاده شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از تسهیل‌گران در تالار گلستان شیروان برگزار شد، اظهار کرد: تسهیل‌گران همان کارشناسان توانبخشی مبتنی بر جامعه هستند که بهزیستی‌های کوچک متحرک هستند و نقش عالمانه‌ای در عرصه آموزش، آگاه سازی، توانمندسازی و همراه کردن جامعه محلی با اهداف بهزیستی به ویژه در حوزه توانبخشی ایفا می‌کنند.

وی افزود: این عزیزان در مناطق دوردست و محروم، حتی جاهایی که دسترسی سخت است، به شناسایی معلولان و خانواده‌های کم برخوردار پرداخته تا با تشکیل پرونده امکان بهره‌مندی آنان از ۱۷۰ خدمت سازمان بهزیستی، اعم از مستمری، درمان، آموزش، مناسب‌سازی و مسکن فراهم شود.

مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی تأکید کرد: نقش این تسهیل‌گران در زمان بحران‌هایی چون زلزله کم نظیر است و حضور آنان موجب شناخت و ارائه سریع‌تر خدمات به آسیب‌دیدگان می‌شود.

کاظم‌زاده با تأکید بر اینکه معلولیت محدودیت نیست، گفت: شیروان دارای چندین کارگاه اشتغال افراد دارای معلولیت است که با وجود شرایط سخت با پشتکار فراوان مهارت آموخته و مشغول به فعالیت هستند.

لازم به ذکر است؛ در انتهای این مراسم از معلولین نام‌آور در عرصه‌های مختلف و تسهیل‌گران نیز تجلیل به عمل آمد.