  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

کاظم‌زاده: تسهیل‌گران نقش مهمی در بهزیستی دارند

کاظم‌زاده: تسهیل‌گران نقش مهمی در بهزیستی دارند

شیروان_ مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی گفت: تسهیل‌گران با ایفای نقش عالمانه در عرصه همراه کردن جامعه محلی با اهداف بهزیستی نقش مهمی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظم‌زاده شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از تسهیل‌گران در تالار گلستان شیروان برگزار شد، اظهار کرد: تسهیل‌گران همان کارشناسان توانبخشی مبتنی بر جامعه هستند که بهزیستی‌های کوچک متحرک هستند و نقش عالمانه‌ای در عرصه آموزش، آگاه سازی، توانمندسازی و همراه کردن جامعه محلی با اهداف بهزیستی به ویژه در حوزه توانبخشی ایفا می‌کنند.

وی افزود: این عزیزان در مناطق دوردست و محروم، حتی جاهایی که دسترسی سخت است، به شناسایی معلولان و خانواده‌های کم برخوردار پرداخته تا با تشکیل پرونده امکان بهره‌مندی آنان از ۱۷۰ خدمت سازمان بهزیستی، اعم از مستمری، درمان، آموزش، مناسب‌سازی و مسکن فراهم شود.

مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی تأکید کرد: نقش این تسهیل‌گران در زمان بحران‌هایی چون زلزله کم نظیر است و حضور آنان موجب شناخت و ارائه سریع‌تر خدمات به آسیب‌دیدگان می‌شود.

کاظم‌زاده با تأکید بر اینکه معلولیت محدودیت نیست، گفت: شیروان دارای چندین کارگاه اشتغال افراد دارای معلولیت است که با وجود شرایط سخت با پشتکار فراوان مهارت آموخته و مشغول به فعالیت هستند.

لازم به ذکر است؛ در انتهای این مراسم از معلولین نام‌آور در عرصه‌های مختلف و تسهیل‌گران نیز تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6688266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها