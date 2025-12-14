به گزارش خبرنگار مهر، بازی «نفرین زامبی»، یک بازی بقای زامبی به سبک خاص است که در آن بازیکن باید بسازد، شلیک کند و از موجهای مردگان متحرک جان سالم به در ببرد.
بازی نفرین زامبی یک بازی شوتر اکشن با عناصر روگلایت (Roguelite) و دفاع از برج (Tower Defense) است که برای رایانههای شخصی در حال توسعه است. این بازی بازیکن را در برابر امواج بیپایان زامبیها قرار میدهد. بازیکن با ساخت و تعمیر پایگاه، ارتقای تسلیحات و گرفتن تصمیمات استراتژیک سریع، برای بقای خود در یک میدان جنگ میجنگد. او میتواند منابع را جمعآوری کند و با هر شکست، قویتر بازگردد تا شاید بتواند روزی بر این نفرین غلبه کند.
از ویژگیهای این بازی میتوان به مبارزه سریع با زامبیها اشاره کرد. بازیکن باید سریع فکر کند و سریع عمل کند، زیرا در این شرایط امواج زامبیها به سمت پایگاه سرازیر میشوند. بازیکن باید نقاط ضعف را تقویت کند و سریعاً موقعیت بگیرد و تصمیمات حیاتی را اخذ کند. حتی یک اشتباه میتواند همه چیز را به قیمت جان تمام شود.
بازیکن در این بازی برای کشتن نمیجنگد، بلکه برای ماندن میجنگد و هر لحظهای که زنده میماند، نوری از امید میآورد. اما امید وقتی که مردگان هرگز متوقف نمیشوند، به سرعت محو میشود. بازیکن با هر تلاش، منابع جمعآوری میکند و با ارتقاهای دائمی به تقویت دفاع پناهگاه خود میپردازد تا بازمانده بعدی قویتر باشد.
بازیکن در حین بازی باید پایگاه خود را بسازد و آن را تعمیر کند. حتی باید سلاحهای قدرتمند را باز کند و مهارتهای خودش را ارتقا دهد. در ادامه بازی باید تسلیحات خود را سریعاً عوض کند تا با شرایط مختلف مبارزه سازگار شود.
هسته اصلی این بازی بر سه پایه ساختن، شلیک کردن و بقا استوار شده است. بازیکن در نقش بازماندهای قرار میگیرد که باید از یک پناهگاه در برابر هجوم بیامان موجهای زامبیها دفاع کند. سبک بصری کارتونی و فانتزی (Stylized) بازی، فضایی پویا و پرجنبوجوش ایجاد کرده که با وجود هیجان بالا، حس ترس واقعگرایانه القا نمیکند.
یکی از جذابترین جنبههای بازی، حلقه پیشرفت roguelite آن است. بازیکن پس از هر بار شکست و مرگ، با استفاده از منابعی که در طول مأموریت جمعآوری کرده است، میتواند ارتقاهای دائمی (Permanent Upgrades) خریداری کند. این ارتقاها باعث میشود در سعی بعدی قویتر ظاهر شود و کمی بیشتر پیشروی کند، حسی که انگیزهبخش است.
گیمپلی نیز بر انتخابهای لحظهای و مدیریت منابع متمرکز است. بازیکن باید همزمان با عوض کردن اسلحه برای مقابله با انواع دشمنان، استحکامات خود را ساخته و تعمیر و منابع را برای ارتقای جمعآوری کند و از تکنیکهای حرکتی سریع (مانند دویدن و پرش) برای فرار از محاصره استفاده کند.
با توجه به محتوای بازی که حول شلیک به زامبیها در سبکی کارتونی است و تمرکزی بر استراتژی و مدیریت دارد، این بازی مناسب نوجوانان و بزرگسالان است.
این بازی با اتکا بر این مکانیکها و روایت تعاملی خود، بیش از یک شوتر ساده موجی عمل میکند. این بازی تجربهای از مقاومت در برابر فاجعه و آزمودن پایداری فرد را شبیهسازی میکند، جایی که هر شکست نه یک پایان، بلکه گامی به سوی آمادگی بیشتر است. چنین ساختاری نه تنها بازیکن را برای ساعات طولانی درگیر چالش میکند، بلکه حس واقعی پیشرفت و موفقیت تدریجی را به او القا میکند.
این پروژه که در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی متولد شده، نشاندهنده ظرفیت و عزم تیمهای توسعه داخلی برای خلق آثار باکیفیت در ژانرهای محبوب جهانی است. با در نظر گرفتن طراحی پویا، گیمپلی عمیق و مدل انتشار رایگان، پتانسیل بالایی برای جذب مخاطبان گستردهای دارد که به دنبال تجربهای هیجانی، استراتژیک و در عین حال معنادار از ژانر بقا هستند.
