۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

روایتی متفاوت از وقایع عاشورا در بازی «عاشورا»

بازی موبایلی عاشورا ویژه گروه سنی بالای ۱۲ سال با هدف آشنایی نوجوانان با وقایع عاشورا در قالب یک بازی جذاب و اثرگذار منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی موبایلی «عاشورا» روایت‌گر وقایع عاشورا از شب عاشورا تا شب شام غریبان است. کاربر در نقش یکی از یاران امام حسین (ع) از شب عاشورا تا روز عاشورا و عصر و غروب آن روز را بازی می‌کند.

هدف از ساخت بازی عاشورا این است که مخاطب نوجوان و جوان با توجه به ذائقه نسل جدید با رویکردی جدید با گوشه‌ای از وقایع عاشورا در قالب بازی آشنا شوند.

این بازی برای گروه سنی نوجوان و جوان و جهت پلتفرم اندروید طراحی شده است. بازی عاشورا در سبکی جدید و ترکیبی از ژانر اکشن-استراتژی قرار می‌گیرد. حالت بازی هم به صورت آنلاین و هم آفلاین قابل اجراست.

این بازی در استورهای داخلی منتشر شده و تا کنون مورد استقبال خوبی قرار گرفته است. مجموع نصب‌ها به حدود ۵۰۰ هزار بار رسیده و امتیاز ۴.۵ از ۵ را از کاربران دریافت کرده است.

زینب رازدشت تازکند

