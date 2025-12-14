فرماندار دشتی: پیگیر رفع مشکلات آموزشی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در بازدیدی از اداره آموزش و پرورش شهرستان دشتی، ضمن بررسی روند فعالیت‌ها و بازدید از بخش‌های مختلف، از تلاش‌های مدیر و کارکنان این مجموعه در مسیر ارتقای آموزش و کسب افتخارات با وجود محدودیت‌ها قدردانی کرد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مدیر و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان، تلاش‌ها و زحمات صورت‌گرفته در مسیر ارتقای سطح آموزش و پرورش و همچنین افتخارات کسب‌شده را ارزشمند و قابل تحسین دانست و اظهار داشت: دستیابی به این موفقیت‌ها با وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات و در واقع با دست خالی، نشان‌دهنده همت، تعهد و روحیه جهادی مجموعه آموزش و پرورش شهرستان دشتی است.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی آموزش و پرورش در توسعه همه‌جانبه جامعه افزود: نگاه دولت چهاردهم به حوزه آموزش، تعلیم و تربیت نگاهی ویژه، اساسی و زیربنایی است و بر همین اساس، توجه به مسائل و دغدغه‌های این حوزه در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.

مقاتلی با اشاره به رویکرد مدیریتی در سطح شهرستان خاطرنشان کرد: ما نیز در شهرستان دشتی، همسو با سیاست‌ها و رویکردهای دولت، با جدیت در مسیر تقویت زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و حمایت از فرهنگیان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی دانش‌آموزان فراهم شود.

فرماندار دشتی با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنای توسعه پایدار هر جامعه‌ای است، تصریح کرد: با تمام توان پیگیر رفع مشکلات و چالش‌های حوزه آموزش و پرورش شهرستان هستیم و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و از همه توان و ظرفیت‌های موجود در شهرستان برای بهبود شرایط استفاده خواهیم کرد.