به گزارش خبرنگار مهر، دهمین محفل اقتباس به همت انجمن سینمای جوان خرمآباد و با هدف بررسی و تحلیل ظرفیتهای اقتباس ادبی در سینما برگزار میشود.
در این محفل، داستان کوتاه «حمام» نوشته ریموند کارور بهعنوان محور اصلی نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شرکتکنندگان با شیوههای اقتباس از متون ادبی و تبدیل آنها به آثار سینمایی آشنا میشوند.
این برنامه چهارشنبه ۲۶ آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی، دفتر انجمن سینمای جوان برگزار خواهد شد.
حضور در این محفل برای فیلمسازان، هنرجویان و تمامی علاقهمندان به سینما و ادبیات آزاد است.
