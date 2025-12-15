کاظمی: کنکورزدگی چالش امروز نظام آموزشی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در رویداد راهبرد عدالت در کیفیت آموزش با بیان اینکه بی‌ثباتی در نظام مدیریت بلای آموزش و پرورش است، اظهار کرد: هر وزیر اقدامات خود را از نو شروع می‌کند و سلیقه‌گری و مراجع متعدد تصمیم‌گیر امروز بلای وزارتخانه شده است.

وی با بیان اینکه نقطه آغاز دستیابی به عدالت و کیفیت در چهار محور خلاصه می‌شود، گفت: یکی از این موضوعات توجه به کتب درسی و محتوای آن است که به تازگی از دروس ابتدایی این تحول را آغاز کردیم.

کاظمی با بیان اینکه تحمل در ساختار نظام آموزش و پرورش محور دیگر برنامه‌ها ماست، افزود: باید ساختار به هم پیوسته و همبسته داشته باشیم تا به اهداف آموزش و پرورش دست یابیم. ما هدف آموزشی متعالی داریم اما مدارس به فکر کنکور هستند. کنکور زدگی آموزش و پرورش در سطح کشور امروز ما را با چالش مواجه کرده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: موضوع دیگر تحمل در نظام حکمرانی تعلیم و تربیت است. امروز مدارس بی‌اختیاری داریم که مدیر در هیچ عرصه‌ای برای مدیریت در آن اختیار ندارد. مدیر در هیچ زمینه‌ای اعم از هزینه بودجه، دروس ارائه شده و برنامه‌های درسی قادر به تصمیم گیری نیست.

وی با اشاره به معیارهای تحقق عدالت آموزشی همچون سرانه فضای آموزشی و تعداد مدارس نوساز گفت: در همه این زمینه‌ها تلاش ما این است که وضعیت بهبود یابد اما مهمترین معیار محتواهای آموزشی پویا و با کیفیت در کتب درسی و برنامه‌های درسی است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه معیشت معلمان هم بر عدالت و آموزشی و کیفیت تاسیس اثرگذار است گفت: معلمی که دغدغه معیشت دارد نمی‌تواند به خوبی تدریس کند. وضعیت جذب معلمان هم به معضلات و چالش‌ها و کمبودهای دانشگاه فرهنگیان اضافه شده است. امروز ۸۵ درصد معلمان مدرک کارشناسی و بالاتر و ۶۰ درصد معلمان مدرکی مرتبط با درسی که تدریس می‌کنند دارند.

وی با اشاره به نقاط ضعف و افت کیفیت شبکه شاد گفت: دسترسی به فناوری‌های روز یکی از ملاک‌های تحقق عدالت آموزشی است. امروز شاهد ضعف در سامانه شاد هستیم که برای برطرف شدن این ضعف، به بودجه نیازمندیم. در حالی که عمده بودجه آموزش و پرورش خرج امور و هزینه‌های پرسنلی می‌شود اما سهم بودجه غیر پرسنلی مهم است که بتوانیم از آن برای نوسازی مدارس و کیفیت بخشی به آموزش استفاده کنیم.