به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر شیرودی، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر) در نشست خبری حاشیه نهمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته، بر اولویت مطلق ایمنی و امنیت پروازها تأکید کرد و اظهار کرد: مهمترین رسالت سازمان هواپیمایی کشوری، تضمین ایمنی و امنیت پروازهاست و این موضوع بهعنوان اصل حاکم بر صنعت هوایی کشور دنبال میشود. تمام تلاش و تمرکز ما بر حفظ ایمنی پروازهاست و در هیچ شرایطی، چه به دلایل اقتصادی و چه ملاحظات دیگر، ایمنی فدای مصلحت نخواهد شد.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به جایگاه صنعت حملونقل هوایی در مرز فناوریهای نوین گفت: حوزه حملونقل هوایی در خط مقدم فناوری قرار دارد و به همین دلیل، بیش از سایر بخشها در معرض تحریمهای ظالمانه قرار گرفته است؛ تحریمهایی که آثار آن در صنعت هوایی ملموستر از سایر حوزههاست.
وی افزود: با وجود این فشارها، صنعت حملونقل هوایی کشور پس از سالها تحریم، توانسته است پویایی خود را حفظ کند و مسیر توسعه را ادامه دهد. امروز به لطف توان داخلی و ظرفیتهای ایجادشده، صنعت هوایی کشور نهتنها متوقف نشده، بلکه در مسیر رشد و افزایش توان عملیاتی قرار دارد.
شیرودی با اشاره به دستاوردهای داخلی در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما اظهار کرد: در حال حاضر، کشور به توانمندی مطلوبی در زمینه تعمیر و نگهداری ناوگان هوایی دست یافته است، بهگونهای که تمامی هواپیماهای موجود در کشور در داخل تعمیر و نگهداری میشوند. حتی این ظرفیت فراهم شده است که خدمات تعمیر و نگهداری به هواپیماهای برخی کشورهای همسایه نیز در داخل کشور ارائه شود.
افزایش ظرفیت ناوگان با ۲۰۰۰ صندلی جدید و توسعه توان عملیاتی
وی بیان کرد: اولویت بعدی سازمان هواپیمایی کشوری، توسعه ناوگان هوایی است. در این حوزه تلاش شده است از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و توان داخلی استفاده شود و تقویت زیرساختهای بومی برای تولید و توسعه پرندهها در دستور کار قرار دارد.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر نقش بخش خصوصی یادآور شد: در کنار ظرفیتهای داخلی، استفاده حداکثری از توان شرکتهای خصوصی برای واردات ناوگان جدید نیز بهطور جدی دنبال شده است. نتیجه این رویکرد، افزایش حدود ۲۰۰۰ صندلی به ظرفیت ناوگان حملونقل هوایی کشور در هفتههای اخیر بوده است.
وی افزود: این افزایش ظرفیت، رویدادی بزرگ و کمنظیر در صنعت حملونقل هوایی کشور به شمار میرود و تلاش ما این است که این روند در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند. تحقق این هدف، در سایه حمایتهای دولت چهاردهم و پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی امکانپذیر شده است.
شیرودی با اشاره به جزئیات این افزایش ظرفیت تصریح کرد: تمامی مراحل مربوط به واردات، خرید، نقلوانتقال و صدور مجوزهای هواپیماهایی که منجر به افزایش ۲۰۰۰ صندلی در ناوگان هوایی کشور شده، در دولت چهاردهم انجام شده است.
وی تاکید کرد: پساز ورود هواپیماهای جدید، نخستین پرواز هواپیمای پهنپیکر پس از اخذ مجوزهای لازم انجام شد که این پرواز با موفقیت کامل به ثبت رسید و گامی مهم در ارتقای توان عملیاتی ناوگان هوایی کشور محسوب میشود.
وی درباره وضعیت شرکت هواپیمایی آسمان اظهار کرد: درباره شرکت هواپیمایی آسمان، لازم است به اسناد و گزارشهای رسمی و صورتهای مالی حسابرسیشده مراجعه شود.
شیرودی بیان کرد: بر اساس صورتهای مالی موجود، سال ۱۴۰۱ تنها سالی بود که شرکت هواپیمایی آسمان پس از سالها از زیان انباشته خارج شد و به سوددهی رسید. این موضوع بهطور شفاف در گزارشهای مالی ثبت شده و قابل بررسی است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به وضعیت ناوگان این شرکت گفت: در مقطعی، شرکت هواپیمایی آسمان تنها یک فروند هواپیمای ایرباس ۳۴۰ در اختیار داشت که حدود ۶۰ درصد جریان نقدی ورودی شرکت از محل بهرهبرداری همان یک فروند تأمین میشد.
وی یادآور شد: بر همین اساس و بر مبنای مدلهای مالی مندرج در صورتهای مالی، پیشنهاد خرید چند فروند هواپیمای ایرباس ۳۴۰ مطرح شد تا هم جریان نقدینگی شرکت افزایش یابد و هم امکان انجام پروازهای دوربرد، بهویژه به مقاصد شرق و جنوب شرق آسیا، بهجای پروازهای محدود منطقهای فراهم شود. علاوه بر این، این هواپیماها میتوانستند بهعنوان پشتیبان عملیاتی ناوگان موجود نیز ایفای نقش کنند.
توانمندی داخلی در تعمیر و نگهداری هواپیما
شیرودی تصریح کرد: در همین چارچوب، قرارداد خرید چند فروند هواپیمای ایرباس ۳۴۰ از طریق یک شرکت واسط و با طرف خارجی منعقد شد و فرآیندهای مربوطه انجام گرفت، اما در ادامه اعلام شد که در مقطع زمانی مذکور، نیازی به خرید هواپیمای جدید وجود ندارد و در نهایت، پرونده این خرید بسته شد.
وی تاکید کرد: تجربه نشان میدهد چنانچه توسعه ناوگان هوایی یک شرکت بهدرستی دنبال نشود، در سالهای بعد با کاهش شدید تعداد هواپیماهای عملیاتی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که نمونههای آن در صنعت هوایی کشور قابل مشاهده است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ساختار مدیریتی شرکت هواپیمایی آسمان گفت: این شرکت بهصورت مستقیم ذیل مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره میشود، اما از نظر صدور مجوزها و نظارتهای فنی و ایمنی، تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد. اگر قرار باشد شرکت هواپیمایی آسمان دوباره به روزهای اوج خود بازگردد، تصمیمگیری در این خصوص باید در سطح وزارت رفاه انجام شود و سرمایهگذاری لازم، چه در حوزه خرید هواپیما و چه در زمینه بازگرداندن هواپیماهای غیرعملیاتی به چرخه پرواز، صورت گیرد.
شیرودی با اشاره به تعداد هواپیماهای فعال کشور اظهار کرد: تعاریف مختلفی از «ناوگان فعال» وجود دارد. بخشی از هواپیماها عملیاتی هستند و بخشی دیگر قابلیت عملیاتی شدن دارند. در حال حاضر، حدود ۱۵۰ فروند هواپیما در کشور وجود دارد که بهصورت مستمر وارد چرخه تعمیر و نگهداری میشوند و به تدریج به ناوگان عملیاتی اضافه میشوند.
نظر شما