رسانه صهیونیستی: دولت ترامپ نگران فروپاشی رژیم جولانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد که دولت آمریکا ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه را هم پیمان خود می‌داند و تلاش دارد مانع تضعیف حاکمیت وی در سوریه شود.

در ادامه این گزارش آمده است، قرار است تام باراک فرستاده ترامپ امروز وارد اراضی اشغالی شود تا با نتانیاهو و مسئولان صهیونیست دیگر در خصوص مسائل مختلف به ویژه سوریه و خطوط قرمز واشنگتن در این زمینه صحبت کند.

در این گزارش تاکید شده است، دولت آمریکا نگران آن است که حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه باعث فروپاشی رژیم الجولانی شود و می کوشد یک توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو امضا شود.

پیشتر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که برقراری گفتگوی‌های واقعی با سوریه از سوی رژیم صهیونیستی مهم است.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون نه درگیری‌های داخلی و تنش‌های مسلحانه در این کشور متوقف شده و نه حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف سوریه به پایان رسیده است. ترامپ نیز به جولانی به عنوان بهترین گزینه برای تحقق اهداف آمریکا در سوریه به ویژه غارت منابع گازی و نفتی این کشور نگاه می‌کند.