۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

بدرقه آرام کامران فانی به آرامگاه ابدی‌اش

آیین تشییع پیکر کامران فانی، با حضور چهره‌های مختلف فرهنگی در کتابخانه ملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر کامران فانی در سکوت و آرامش از محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شد؛ در این مراسم غلامرضا امیرخانی رئیس کتابخانه ملی میزبان اساتید و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و ادبیات بود.

اساتیدی چون حسن انوری، علی رواقی، ژاله آموزگار، علی اشرف صادقی، محمدرضا شفیعی کدکنی، محمود فتوحی، محمود عابدی، امید طبیب‌زاده، محمد دبیر مقدم، مریم حسینی، محمد جعفر یاحقی، سلمان ساکت، علی بهرامیان، محمد حسین ساکت، اکبر ایرانی، محمدرضا ترکی و… در این آیین حاضر بودند.

همچنین نیکنام حسین‌پور، آزاده نظربلند، عبدالکریم جربزه‌دار، حامد زارع، سهیل محمودی و… جمعی از فعالان و اهالی ادب و فرهنگ برای بدرقه این استاد پیشکسوت آمده بودند.

این مراسم به آرامی و در سکوت با تجمع اساتید در سالن کتابخانه ملی و سپس اقامه نماز بر پیکر مرحوم فانی در فضای باز جلوی کتابخانه انجام شد و سپس پیکر ایشان برای خاکسپاری به قطعه نام آوران بهشت زهرا منتقل شد.

