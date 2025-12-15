نهادهای رسمی صهیونیستی اذعان کردند: سال مالی سیاه اسرائیل در ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، در حالی که بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی بعد از طولانی شدن جنگ غزه و همچنین جنگ ۱۲ روزه این رژیم با ایران، به شکل قابل توجهی تشدید شده، منابع صهیونیستی پیش بینی می‌کنند که این بحران در سال ۲۰۲۶ به شکلی وخیم‌تر ادامه خواهد داشت و به شدت معیشت خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت دیروز در گزارشی در این زمینه اعلام کرد که تل آویو از اول ژانویه ۲۰۲۶ شاهد افزایش قیمت‌ها، توقف مالیات‌ها و کاهش مزایا خواهد بود که می‌تواند بین ۲۵۰ تا ۳۷۵ دلار در ماه هزینه اضافی برای خانوارها داشته باشد و خانواده‌های کم درآمد و با درآمد متوسط را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

همزمان با آن، حسابرس کل کابینه رژیم صهیونیستی در گزارشی رسمی اعلام کرد که هزینه‌های زندگی به سرعت در حال افزایش بوده و افزایش هزینه‌ها که از سال ۲۰۲۵ آغاز شده، در سال ۲۰۲۶ هم ادامه خواهد داشت که تأثیرات قابل توجهی بر خانواده‌ها دارد. پیش بینی می‌شود که خانواده‌ها در سال آینده مجبور باشند، بار اضافی بین ۲۵۰ تا ۳۷۵ دلار در ماه را تحمل کنند.

بر اساس این گزارش، سال مالی جدید برای صهیونیست‌ها با موجی از افزایش قابل توجه در هزینه‌های خدمات اساسی آغاز خواهد شد و رکود اقتصادی که بر سرمایه‌گذاری و دستمزدها تأثیر می‌گذارد، در سال ۲۰۲۶ هم ادامه خواهد یافت.

همچنین با وجود وعده‌های کابینه رژیم صهیونیستی برای کاهش هزینه‌های زندگی بعد از جنگ، اقتصاددانان این رژیم پیش‌بینی می‌کنند که از اول ژانویه ۲۰۲۶ صهیونیست‌ها شاهد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها و کاهش مزایا باشند. همچنین از ابتدای سال آینده انتظار می‌رود که مجموعه‌ای از افزایش قیمت‌ها برای خدمات و کالاهای اساسی اعمال شود که به شکل قابل توجهی بر خانواده‌های کم درآمد و دارای فرزند زیاد تأثیر می‌گذارد.

طبق این گزارش، افزایش اصلی قیمت‌ها در بخش آب رژیم صهیونیستی خواهد بود و سازمان آب این رژیم قصد افزایش دو و نیم درصدی قیمت آب را دارد. همچنین افزایش یک و نیم درصدی برق هم تصویب شده است و انتظار می‌رود که قیمت گاز پخت و پز هم حدود ۵ درصد افزایش یابد که بر قیمت غذاها در رستوران‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

منابع صهیونیستی گزارش دادند که در سایه ادامه رکود اقتصادی و همچنین بودجه نامناسبی که در سال ۲۰۲۵ تصویب شد و نتوانست پیامدهای جنگ را بر وضعیت اقتصادی کاهش دهد، دستمزدهای عمومی هم تا ۳ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین مالیات یک و نیم درصدی بر زمین‌های خالی غیر کشاورزی وضع خواهد شد که می‌تواند قیمت مسکن را افزایش دهد.

حسابرس کل کابینه رژیم صهیونیستی همچنین به افزایش قیمت مواد غذایی اشاره و اعلام کرد که قیمت مواد غذایی اسرائیلی‌ها از نظر برابری قدرت خرید، تقریباً ۵۱٪ بیشتر از کشورهای اتحادیه اروپا و ۳۷٪ بیشتر از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. همچنین افزایش قیمت‌ها فقط به مواد غذایی محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر را نیز در بر می‌گیرد.