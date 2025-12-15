به گزارش خبرنگار مهر سالار آبنوش بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین بر ضرورت تمرکز مسئولان بر خدمت‌رسانی و پرهیز از حاشیه‌های سیاسی تأکید کرد.

وی با اشاره به دیدارهای خود با دانشجویان اظهار کرد: برخی شبهات و فضاسازی‌ها در ذهن جوانان ایجاد می‌شود، اما یکی از راه‌های سنجش اهمیت اقدامات نظام، واکنش و حساسیت دشمنان است. ارتباط مؤثر با کشورهای همسایه از اقدامات ارزشمند و راهبردی دولت است که امروز نتایج آن مشهود است.

نماینده قزوین، البرز و آبیک با بیان اینکه مردم از اختلافات اصلاح‌طلب و اصولگرا عبور کرده‌اند، افزود: مردم به‌خوبی تشخیص می‌دهند چه کسی برای آن‌ها کار می‌کند. امروز اولویت، حل مشکلات مردم و کار جهادی مدیران است.

آبنوش تصریح کرد: در انتصابات دخالت نمی‌کنم، اما در حوزه نظارت و پیگیری وظیفه دارم و انتظار دارم مدیرانی انتخاب شوند که خدا را در نظر بگیرند و مردم را اولویت اصلی خود بدانند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان قزوین گفت: پروژه‌های عمرانی، صنعتی، مسکن، راه‌سازی و فعالیت قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) در استان، فضای جدیدی از تحرک و امید ایجاد کرده است و در حوزه مسکن نیز هزاران واحد تحویل مردم شده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: با وجود مشکلاتی مانند آلودگی ناشی از نیروگاه و کارخانه سیمان، برنامه‌ریزی برای حل مسائل در دستور کار قرار دارد و هیچ موضوعی رها نشده است.

آبنوش در پایان با اشاره به شکل‌گیری وفاق و همدلی در استان قزوین، خاطرنشان کرد: این اتحاد و هماهنگی، مصداق توصیه رهبر معظم انقلاب است و با همراهی مدیران، رسانه‌ها و مردم، مسیر پیشرفت استان با قدرت ادامه خواهد یافت.