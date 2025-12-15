به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با اشاره به شرایط منابع آبی استان گفت: حدود ۸۵ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است و تداوم خشکسالی‌ها، وضعیت منابع آب زیرزمینی دشت قزوین را با چالش جدی مواجه کرده است.



وی با بیان اینکه تأمین آب شرب از منابع سطحی نقش مهمی در حفظ آب‌های زیرزمینی دارد، افزود: در حال حاضر ۴۴ درصد آب شرب استان قزوین از منابع آب سطحی تأمین می‌شود که این موضوع کمک شایانی به پایداری منابع زیرزمینی دشت قزوین خواهد کرد.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین اظهار کرد: در ابتدای استقرار دولت جدید و با پیگیری‌های استاندار، منابع مالی قابل توجهی به پروژه‌های آبی استان تزریق شد و مجموع اعتبارات حوزه آب استان به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.



ستوده یکی از اقدامات مهم استان را اجرای طرح‌های آبرسانی دانست و تصریح کرد: طرح آبرسانی از سد طالقان از جمله پروژه‌های راهبردی استان است که نقش مؤثری در تأمین آب شرب و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی دارد.



وی با اشاره به جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های آبی استان بیان کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضائی و نمایندگان مجلس، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آب فراهم شد و پس از طی مراحل مطالعاتی و عقد قراردادها، عملیات اجرایی این پروژه‌ها آغاز شده است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین خاطرنشان کرد: بخشی از این پروژه‌ها در دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده و علاوه بر تأمین آب پایدار، در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری استان نیز آثار مثبتی به همراه داشته است.



ستوده در پایان با اشاره به تأمین سهم آب کشاورزی از سد طالقان گفت: امسال بدون تنش و مشکل، سهم بخش کشاورزی از این سد تأمین شد که نتیجه برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول بوده است.