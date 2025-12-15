  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

محبوبی: تصادف در محور پیرانشهر - نقده یک فوتی برجا گذاشت

محبوبی: تصادف در محور پیرانشهر - نقده یک فوتی برجا گذاشت

ارومیه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در اثر برخورد یک خودرو با تریلی در محور پیرانشهر نقده یک نفر جان خود را از دست داد.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گزارشی مبنی تصادف پژ و۴۰۵ با تریلی در محور پیرانشهر _ نقده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد، افزود: نجات گران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این حادثه یک فوتی داشت که پس از رهاسازی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

وی در ادامه از مصدومیت سه نفر در اثر واژگونی و انحراف از جاده در محور میاندوآب - ارومیه خبر داد و گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پرشیا در محور میاندوآب _ ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

محبوبی افزود: بلافاصله نجات گران هلال احمر پایگاه امداد و نجات بردرشان شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.

وی یادآور شد: این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

کد خبر 6690416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها