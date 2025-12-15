محبوبی: تصادف در محور پیرانشهر - نقده یک فوتی برجا گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گزارشی مبنی تصادف پژ و۴۰۵ با تریلی در محور پیرانشهر _ نقده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد، افزود: نجات گران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این حادثه یک فوتی داشت که پس از رهاسازی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

وی در ادامه از مصدومیت سه نفر در اثر واژگونی و انحراف از جاده در محور میاندوآب - ارومیه خبر داد و گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پرشیا در محور میاندوآب _ ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

محبوبی افزود: بلافاصله نجات گران هلال احمر پایگاه امداد و نجات بردرشان شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.

وی یادآور شد: این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.