گفتگو با ورزشکاری که پس از ۳ سال برگشت/ پرچم ایران ارزش جنگیدن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، المپیک توکیو برای تیم روئینگ و انتخاب نفرات اعزامی یک آزمون بود. در آن سال براساس رکوردها و مقام‌های کسب شده در مسابقات انتخابی و قهرمانی آسیا دو ورزشکار ایران حائز شرایط کسب سهمیه المپیک شدند اما طبق قوانین فقط یکی از این دو نفر باید راهی توکیو می‌شد. در این انتخاب نازنین ملایی به عنوان نفر نهایی معرفی شد و بهمن نصیری از المپیک بازماند. بعد از المپیک نصیری با پیوستن به تیم ملی آذربایجان از تیم ایران جدا شد.

۳ سال از این تصمیم می‌گذرد و می‌توان گفت یکی از دلایل مهم این تصمیم، همین جا ماندن از بازی‌های المپیک بوده است. مرحله جدید اردوهای تیم ملی روئینگ مردان در مهاباد آغاز می‌شود و نام بهمن نصیری در ترکیب دعوت شدگان به اردو دیده می‌شود و این یعنی قایق سوار ایران به تیم ملی بازگشته است.

بهمن نصیری قایقران روئینگ سوار ۲۸ ساله کشورمان بعد از اعلام قطعی حضورش در تیم ملی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل تصمیم بازگشت خود و شرایط آمادگی اش گفت.

* خبرگزاری مهر: چطور شد بعد از چند سال تصمیم به بازگشت به تیم ملی ایران گرفتید؟

- بهمن نصیری: روزی که آقای شادی به عنوان سرپرست معرفی شدند با من تماس گرفتند که با ایشان ملاقات کنم آن زمان همراه تیم آذربایجان در مسابقه بودم و این دیدار انجام نشد. بالاخره من با شادی هم تیمی بودم و در بازی‌های آسیایی شرکت کرده بودیم. وقتی هم که آقای دنیامالی وزیر ورزش شدند از این بابت خوشحال شدم چرا که روئینگ را ایشان به ایران آوردند. اول حضور آقای دنیامالی و بعد ورود شادی به فدراسیون روئینگ، باعث شد تا به تیم ملی ایران بازگردم.

* شما بعد از اینکه حضور در المپیک توکیو را از دست دادید به تیم آذربایجان رفتید، آیا تصمیم آن زمان فدراسیون در این تغییر تاثیر داشت و شما از این بابت ناراحت شده بودید؟

- من از بابت از دست دادن سهمیه توکیو ناراحت شدم و با رفتن به تیم آذربایجان دنبال هدفم بودم، قطعاً این طور نبود که با از ایران رفتم خوشحال باشم! نه. زیر این پرچم مسابقه دادن بسیار ارزشمند است.

* قطعاً برای خروج خود از ایران اهدافی را در برنامه‌های ورزشی خود ترسیم کرده بودید؟ آیا این تغییر تیم ملی در این مدت به خواسته‌ها و آرزوهایتان نزدیک کرده بود؟

- تا حدی خواسته‌ها و اهدافم محقق شد. یک مقدار به آن هدفی که داشتم رسیدم. آن اعزام‌هایی که امکان نداشت در آنها شرکت کنم و نمی‌رفتم را شرکت کردم و پیشرفت کرده‌ام. با مربی سطح بالاتر، امکانات و اعزام‌های بیشتر شرایط ام بهتر شده است. فرزام هم مربی خوبی است اما مربی خارجی بالاتر هم در جهان داریم که در این مدت با مربیان سطح بالاتری کار کردم. در مسابقات رسمی جهانی نتوانستم شرکت کنم اما در مسابقات اروپایی توانستم اما در بین ده نفر اول اروپا آمدم. در مجموع اگر این روند ادامه داشت به آن نتیجه‌ای که انتظار داشتم می‌رسیدم اما قصد دارم با همان مربی که در آذربایجان با من تمرین می‌کرد تمریناتم را در تیم ایران دنبال کنم و این اتفاق و کسب نتایج در اینجا بیافتد.

* از بازگشت دوباره به تیم ملی ایران چه حسی دارید؟

- قطعاً حس خوبی است. تیم ملی ایران یک عطر و بوی دیگر دارد. مسابقه دادن برای پرچم ایران ارزش این را دارد که برایش بجنگید و سختی را به جان بخرید.

* شرایط آمادگی و رکوردهای شما در چه وضعی هست و آیا این رکوردها نسبت به چند سال قبل بهبود یافته است؟

- رکورهایم خیلی خوب شده است و شرایط آمادگی خوبی دارم و خودم را برای بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنم.

* از چه زمانی به اردوهای تیم ملی ایران بازگشتید و آیا با مربی خارجی تیم ملی هم تمرین می‌کنید؟

- من از مردادماه به اردوهای تیم ملی برگشته‌ام. البته الان در تیم تمرین نمی‌کنم و این روزها در روسیه همراه با مربی خارجی تیم ملی ایران تمرین می‌کنم. حتی در زمانیکه تیم ملی راهی مسابقات قهرمانی آسیا هم شد در تمرینات بودم و این تیم را بدرقه کردم اما رسماً از مردادماه در تمرینات تیم ملی حاضر بودم. قرار است مربی خارجی تیم ملی ۲۰ روز دیگر به ایران بیاید و تیم را هدایت کند و من نیز با وی در این اردو حاضر خواهم بود.

* الان که برگشتید از چه زمانی می‌توانید طبق قوانین برای تیم ایران پارو بزنید؟

- طبق قوانین بین المللی باید یک سال میلادی از زمانیکه با تیم ملی دیگری در مسابقات بودم، بگذرد. من از تیرماه دیگر با تیم آذربایجان در مسابقه‌ای شرکت نکرده‌ام. طبق قوانین می‌توانم از ابتدای سال ۲۰۲۶ و با تغییر سال میلادی با نام ایران در رقابت‌ها شرکت کنم اما به توصیه بخش روابط بین الملل فدراسیون از سال آینده در رقابت‌ها شرکت خواهم کرد.

* آیا حضورتان در رقابت‌ها با نام کشور آذربایجان و هم اکنون حضور در رقابت‌ها با نام ایران برای شما مشکلی ایجاد نمی‌کند؟

- من تبعیت کشور آذربایجان را نداشتم و تنها پاسپورت ورزشی این کشور را دریافت کرده بودم. این کشور به ورزشکارانی که تیم‌های ملی را همراهی می‌کنند این پاسپورت ورزشی را می‌دهد. از این نظر مشکلی ندارم چون تبعیتی نداشتم.

* با این شرایط شما قصد دارید خود را برای بازی‌های آسیایی ناگویا آماده کنید و پیش بینی شما برای این رقابت‌ها چه خواهد بود؟

- الان با مربی خارجی روسیه‌ای ایران در حال تمرین هستم. حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا شوخی بر نمی‌دارد و نباید تمرینات را از دست بدهم. باید به چند تا مسابقه هم برویم. هدفم برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویاست. امیدوارم اتفاقات خوبی بیافتد.

* تیم ملی مردان ایران در این چند سال افت کرده و به آن نتایجی که می خواسته نرسیده است به نظر شما با فدراسیون جدید می‌توانیم به بهتر شدن شرایط تیم امیدوار باشیم؟

- متاسفانه در چند سال گذشته فدراسیون به فکر استعدادیابی در این رشته نبود و از جوانان استعدادیابی نکرد. اما با روی کار آمدن شادی دوباره مسئله استعدادیابی از سر گرفته شده است و امیدوارم آینده روئینگ خوب شود. متاسفانه ما چند سالی است که در بخش مردان پشوانه خوبی نداشتیم. یک زمانی چند ورزشکار خوب داشتیم که همه در یک سطح بودند و رکوردها مثل هم بود اما الان این طور نیست، اما امیدوارم با حضور شادی که مسیر دنیا مالی را می‌رود این روند بهتر شود. شادی در ورزش حرفه‌ای الگوی من است.

* و سوال آخر همان طور که می‌دانید فدراسیون روئینگ از قایقرانی جدا شده آیا این اتفاق خوبی برای این رشته خواهد بود و توقع شما از وزارت ورزش برای حمایت از این فدراسیون جدید تاسیس چیست؟

- قطعاً این اتفاق خوبی است. مستقل شدن فدراسیون به رشد آن هم کمک می‌کند. در این شرایط تمرکز فدراسیون بر روی یک رشته است و این می‌تواند به موفقیت آن کمک کند.