تمهیدات فوری برای مقابله با سیلاب، تندباد و سرمازدگی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله رمضان پور با هشدار نسبت به پیش‌بینی وقوع همزمان سیلاب، بادهای شدید و کاهش ناگهانی دما، از کلیه کشاورزان، دامداران و فعالان بخش‌های وابسته خواست اقدامات پیشگیرانه را فوراً اجرا کنند.

رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، با اعلام این مطلب که بر اساس اخطاریه‌های رسمی اداره کل هواشناسی، استان در آستانه وقوع چند مخاطره جوی همزمان قرار دارد، بر لزوم آمادگی کامل تأکید کرد.

وی گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از بارش‌های شدید همراه با سیلاب‌های ناگهانی، وزش تندبادهای لحظه‌ای و به دنبال آن، کاهش محسوس دمای هوا به‌ویژه در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی استان است. این پدیده‌ها می‌تواند خسارات سنگینی به بخش کشاورزی وارد کند.

رئیس اداره مدیریت بحران، اولین و فوری‌ترین اقدام را استحکام سازه‌ها عنوان کرد و افزود: گلخانه‌داران و دارندگان کشت‌های داربستی باید پوشش سقف و دیواره‌ها را بررسی و ترمیم کنند. نصب بادشکن در اطراف باغات، مهار نهال‌های جوان با قیم، و انتقال نهاده‌های کشاورزی و دام‌ها به مکان‌های مسقف و امن ضروری است. همچنین هرگونه فعالیت دریایی تا رفع خطردار بودن شرایط جوی باید متوقف شود.

وی در ادامه بر استفاده بهینه از نزولات جوی و مدیریت ریسک تأکید کرد: به کشاورزان توصیه می‌شود در این بازه از سم‌پاشی و مبارزه شیمیایی خودداری کنند. دامداران و عشایر باید به طور جدی از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها پرهیز نمایند. پرورش‌دهندگان آبزی نیز ملزم به کنترل دقیق دریچه‌های استخرها و جلوگیری از ورود آب گل‌آلود هستند.

رمضان‌پور با هشدار نسبت به سرمازدگی پس از بارش‌ها، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از خسارت ناشی از کاهش دما، عایق‌بندی و بستن کامل دریچه‌های گلخانه‌ها، تأمین سوخت کافی، پیش‌بینی سیستم‌های گرمایشی اضطراری مانند بخاری‌های باغی و ژنراتور، و ایجاد پوشش مناسب برای نهال‌ها و محصولات در فضای باز الزامی است. همچنین دامداران باید محل‌های نگهداری دام و عسل‌ورزان نیز باید کندوها را عایق‌بندی کنند.

وی در پایان از کلیه بهره‌برداران خواست برای دریافت راهنمایی‌های فنی بیشتر با نزدیک‌ترین مرکز جهاد کشاورزی شهرستان خود تماس بگیرند.