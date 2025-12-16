  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

دومین بارش باران پاییزی در کنارک

دومین بارش باران پاییزی در کنارک

کنارک - برای دومین روز متوالی، باران پاییزی در شهرستان کنارک باریدن گرفت.

دریافت 5 MB
کد خبر 6691839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها