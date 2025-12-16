https://mehrnews.com/x39T79 ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷ کد خبر 6691839 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷ دومین بارش باران پاییزی در کنارک کنارک - برای دومین روز متوالی، باران پاییزی در شهرستان کنارک باریدن گرفت. دریافت 5 MB کد خبر 6691839 کپی شد مطالب مرتبط ملاشاهی: هشدار زرد هواشناسی در سیستان و بلوچستان صادر شد وقوع بارشهای سیلابی در راه ۴ استان؛ کاهش تدریجی بارندگی از هفته آینده محور چاهان - زرآباد بازگشایی شد ظرفیت های ملی استان سیستان و بلوچستان کشف لاکپشت دریایی تلف شده در سواحل کنارک برچسبها شهرستان کنارک بارش باران باران فصل پاییز
