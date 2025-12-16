فرماندار تنگستان: از ظرفیت تسهیلات برای توسعه اشتغال استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان تنگستان با محوریت بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش بهره‌وری این منابع، با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دولت، اظهار کرد: تلاش همه ما در شهرستان تنگستان باید معطوف به این باشد که با استفاده حداکثری از ظرفیت تسهیلات موجود، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان و جویندگان کار را فراهم کنیم.

فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر لزوم تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط، از بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست تا با همکاری و تعامل بیشتر، موانع موجود را برطرف کرده و زمینه رونق کسب و کارها و توسعه اشتغال در شهرستان را فراهم آورند.

سلیمانی در پایان این نشست، ضمن تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر نحوه پرداخت و اثربخشی تسهیلات اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد: هدف ما از ارائه این تسهیلات، صرفاً پرداخت پول نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در شهرستان است و برای تحقق این هدف، باید تمام تلاش خود را به کار گیریم.