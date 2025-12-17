  1. استانها
  2. همدان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

مدارس برخی مناطق استان همدان در نوبت بعدازظهر تعطیل شد

همدان- روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برخی از مقاطع تحصیلی در نوبت بعدازظهر امروز چهارشنبه به علت بارش برف تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش همدان، در متن این اطلاعیه آمده است: باتوجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر عمومی، همه مقاطع تحصیلی در نواحی ۱ و ۲ همدان، ملایر، سامن و جوکار در روز چهارشنبه ۲۶ آذر در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری و آموزش‌ها به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد صورت می‌گیرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: همچنین همه مراکز جامع سنجش آموزش توانبخشی و مداخله بهنگام نیز در مناطق اعلام شده تعطیل است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: مدیران مدارس اهتمام ویژه در مدیریت سیستم‌های گرمایشی و موتورخانه‌های مدارس را داشته باشند.

