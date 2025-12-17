تشدید نظارت بر بازار شب یلدا در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا طحان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل صمت استان سمنان از اجرای طرح تشدید نظارتی ویژه شب یلدا در استان خبر داد و ابراز کرد: نظارت بیشتر و افزایش گشتهای مشترک بازرسی واحدهای صنفی محور اصلی این طرح است.
وی با بیان اینکه در این طرح نظارت بر واحدهای عرضه اقلام مورد نیاز مردم استان سمنان به ویژه واحدهای عرضه کالاهایی از قبیل آجیل و خشکبار، میوه و تره بار و شیرینی، تشدید میشود، افزود: با تخلفات صنفی در این حوزه برخورد خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه بازرسیها به صورت مشترک بین صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی، تعزیرات و… است، تاکید کرد: در تمام هشت شهرستان استان سمنان شاهد اجرای این طرح هستیم.
طحان از راه اندازی گشتهای مشترک بازرسی و مشارکت دستگاههای ذی ربط خبر داد و فت: از ظرفیت بسیج اصناف هم در این طرح بهره گیری میشود تا نظارت بهتری بر بازار عرضه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه این طرح در دو مقطع صبح و بعد از ظهر در مراکز عرضه، بازار و واحدهای صنفی، میادین میوه و تره بار و… اجرا میشود، گفت: ناظران به صورت مداوم گروههای کالایی پر مصرف را رصد و پایش قرار میدهند.
معاون صمت استان سمنان همچنین گفت: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم نصب قیمت و عدم صدور صورتحساب و غیره را به شماره ۱۲۴ سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گزارش کنند.
