به گزارش خبرنگار مهر، جوایز مالی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ بهصورت رسمی اعلام شد. طبق اعلام انجامشده، هر تیمی که جواز حضور در این رقابتها را کسب کند، بهصورت پیشفرض ۱.۵ میلیون دلار پاداش دریافت خواهد کرد و این مبلغ با توجه به جایگاه نهایی تیمها افزایش مییابد.
جام جهانی ۲۰۲۶ در تابستان سال ۲۰۲۶ و از اواسط خرداد تا اواسط تیرماه (ژوئن تا جولای) به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و برای نخستینبار با حضور ۴۸ تیم انجام خواهد شد.
جزئیات جوایز مالی این دوره به شرح زیر است:
* قهرمان: ۵۰ میلیون دلار
* نایبقهرمان: ۳۳ میلیون دلار
* مقام سوم: ۲۹ میلیون دلار
* مقام چهارم: ۲۷ میلیون دلار
* رتبههای ۵ تا ۸: هر تیم ۱۹ میلیون دلار
* رتبههای ۹ تا ۱۶: هر تیم ۱۵ میلیون دلار
* رتبههای ۱۷ تا ۳۲: هر تیم ۱۱ میلیون دلار
* رتبههای ۳۳ تا ۴۸: هر تیم ۹ میلیون دلار
افزایش تعداد تیمها و رشد قابل توجه جوایز مالی، جام جهانی ۲۰۲۶ را به یکی از پرپاداشترین دورههای تاریخ این رقابتها تبدیل کرده و انگیزه مضاعفی برای تیمها در مسیر صعود و موفقیت ایجاد خواهد کرد.
بنابراین تیم ملی ایران تنها بابت شرکت در این رقابتهای مبلغ ۹ میلیون دلار خواهد گرفت که در صورت صعود، ۲ میلیون دلار دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.
براساس تصمیم فیفا به جایزه تیم قهرمان نسبت به دوره گذشته ۵۰ درصد اضافه شده است. تیم قهرمان علاوه بر جوایزی که به خاطر صعود به مراحل بعد دریافت می کند، صرفا به خاطر عنوان قهرمانی ۵۰ میلیون دلار عایدی خواهد داشت.
