https://mehrnews.com/x39TPX ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۱ کد خبر 6693544 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۱ رودخانه کرحمت فنوج پس از بارانهای پاییزی فنوج - رودخانه کرحمت شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان پس از بارش بارانهای پاییزی پر آب شد. دریافت 15 MB کد خبر 6693544 کپی شد مطالب مرتبط رودخانههای دلگان طغیان کردند بارش اولین باران پاییزی در دلگان بارش اولین باران پاییزی در زاهدان حیدری: رگبار باران و تگرگ در برخی مناطق سیستان وبلوچستان رخ می دهد بارش اولین باران پاییزی در زابل زنده شدن روخانه لادیز پس از بارشهای پاییزی برچسبها شهرستان فنوج سیستان و بلوچستان بارش باران باران
نظر شما