۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

رودخانه کرحمت فنوج پس از باران‌های پاییزی

رودخانه کرحمت فنوج پس از باران‌های پاییزی

فنوج - رودخانه کرحمت شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان پس از بارش باران‌های پاییزی پر آب شد.

