۲ تصادف شب گذشته اصفهان ۲ فوتی و ۹ مصدوم داشت

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ۲ حادثه ویژه ترافیکی رخ‌داده در استان اصفهان اظهار کرد: ساعت ۲۱ و ۴۲ دقیقه شامگاه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور جرقویه، مسیر حسن‌آباد – رامشه، کیلومتر ۳۵، به مرکز اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ کد اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند که در این سانحه ۶ نفر شامل ۳ مرد، ۲ زن و یک دختر ۲ ساله مصدوم شدند. تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا انتقال یافتند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه به حادثه دوم اشاره کرد و گفت: بامداد روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴، در ساعت ۰۱ و ۰۷ دقیقه، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی تیگو در محور مبارکه، سه‌راهی طالخونچه گزارش شد.

زمانپور تصریح کرد: در این حادثه، ۲ کد اورژانس ۱۱۵ و یک کد از جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند که متأسفانه ۲ نفر از سرنشینان خودرو، هر دو آقای حدود ۱۸ ساله، در صحنه حادثه جان باختند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۳ مصدوم دیگر این حادثه که همگی آقای ۱۸ ساله بودند، پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان مبارکه منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده‌ای و پرهیز از سرعت و عدم توجه به جلو، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.