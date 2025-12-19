«دو روز دیرتر» به «هفت» رسید/ بررسی «یلدا، ارتباط و هویت ایرانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲۸ آذر از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش میرود.
اولین میز این قسمت از برنامه به فیلم«دو روز دیرتر» اختصاص دارد که با حضور جواد طوسی و رامتین شهبازی برگزار میشود.
پرونده ویژه این قسمت با موضوع «یلدا، ارتباط و هویت ایرانی» با حضور مهدی دوایی و رضا صدیق برگزار میشود.
امیر قادری و عباس جواهری نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «ارزش احساسی» (Sentimental Value) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.
