نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه جدید بارشی از عصر امروز وارد خراسانشمالی میشود.
وی گفت: این سامانه همراه با بارش برف و باران و وقوع مهگرفتگی در ارتفاعات خواهد بود و فعالیت آن تا ظهر روز شنبه ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسانشمالی افزود: فعالیت این سامانه بارشی بیشتر مناطق شرق، جنوب شرق و بخشهایی از مرکز استان را دربر میگیرد و از شنبهشب تا بعدازظهر یکشنبه نیز بارشها در نیمه شمالی استان ادامه خواهد داشت و پس از آن، سامانه بهتدریج از استان خارج میشود.
داداشی ادامه داد: تقویت منابع آبی، کمک به بخش کشاورزی، بهبود کیفیت هوا و ایجاد چشماندازهای زمستانی در ارتفاعات از مهمترین پیامدهای این سامانه و سامانههای بارشی مشابه به شمار میرود.
وی تصریح کرد: بر اساس پیشبینیها، دمای بیشینه هوا طی این مدت به ۸ تا ۱۰ درجه سانتیگراد میرسد و دمای کمینه نیز تا حدود ۵ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.
