  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

تمامی امتحانات نوبت اول دانش‌آموزان استان اصفهان فردا لغو شد

تمامی امتحانات نوبت اول دانش‌آموزان استان اصفهان فردا لغو شد

اصفهان - رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از لغو همه امتحانات داخلی نوبت اول دانش‌آموزان استان اصفهان در روز شنبه ۲۹ آذرماه خبر داد.

جلال سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم اتخاذشده در ستاد مدیریت شرایط استان اصفهان اظهار کرد: تمامی امتحانات داخلی نوبت اول دانش‌آموزان مدارس استان اصفهان که مقرر بود روز شنبه ۲۹ آذرماه برگزار شود، لغو شده و زمان برگزاری آن‌ها به بعد از آخرین آزمون نوبت اول موکول می‌شود.

وی افزود: این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، معلمان و عوامل اجرایی مدارس و با توجه به شرایط جوی، کاهش محسوس دما و مشکلات احتمالی تردد اتخاذ شده است و زمان‌بندی جدید امتحانات از سوی مدارس متعاقباً به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای آنان خواهد رسید.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: آزمون‌های نهایی دی‌ماه ویژه داوطلبان آزاد مطابق برنامه قبلی، در ساعت مقرر و بدون هیچ‌گونه تغییری برگزار خواهد شد و داوطلبان لازم است رأس زمان اعلام‌شده در محل حوزه‌های امتحانی حضور یابند.

سلمانی در پایان از دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدیران مدارس خواست اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و خبرگزاری‌های معتبر پیگیری کنند.

کد خبر 6694651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها