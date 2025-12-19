جلال سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم اتخاذشده در ستاد مدیریت شرایط استان اصفهان اظهار کرد: تمامی امتحانات داخلی نوبت اول دانشآموزان مدارس استان اصفهان که مقرر بود روز شنبه ۲۹ آذرماه برگزار شود، لغو شده و زمان برگزاری آنها به بعد از آخرین آزمون نوبت اول موکول میشود.
وی افزود: این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، معلمان و عوامل اجرایی مدارس و با توجه به شرایط جوی، کاهش محسوس دما و مشکلات احتمالی تردد اتخاذ شده است و زمانبندی جدید امتحانات از سوی مدارس متعاقباً به اطلاع دانشآموزان و اولیای آنان خواهد رسید.
رئیس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: آزمونهای نهایی دیماه ویژه داوطلبان آزاد مطابق برنامه قبلی، در ساعت مقرر و بدون هیچگونه تغییری برگزار خواهد شد و داوطلبان لازم است رأس زمان اعلامشده در محل حوزههای امتحانی حضور یابند.
سلمانی در پایان از دانشآموزان، خانوادهها و مدیران مدارس خواست اخبار و اطلاعیههای تکمیلی را صرفاً از طریق درگاههای رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و خبرگزاریهای معتبر پیگیری کنند.
