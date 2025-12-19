به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه با اشاره به حلول ماه رجب و میلاد امام محمد باقر (ع) گفت: ماه رجب ماه سلوک اولیای الهی و بهترین فرصت برای عبادت، راز و نیاز و بازگشت به سوی خداست. وی افزود: دعاهای این ماه زمینه جلب همه خیرات الهی را فراهم میکند و بندگی خالصانه، پاداش بیکران، دعا و خیرخواهی برای دیگران از مهمترین خیرات این ماه است.
حجتالاسلام و المسلمین هاشمی در ادامه به ویژگیهای امام محمد باقر (ع) اشاره کرد و گفت: آن حضرت کربلا را شناسنامهدار کردند و عاشورا را از یک حادثه عاطفی به هویتی جاویدان برای امت اسلام تبدیل نمودند. وی افزود: زیارت عاشورا منشور هویت شیعه است که مرز دوست و دشمن را مشخص میکند و شیعه واقعی را به موضعگیری در برابر هر ستمی فرا میخواند.
امام جمعه رامشیر تأکید کرد: امروز در عصری زندگی میکنیم که دشمنان با ابزار رسانهای میخواهند عاشورا را به مراسمی بیجان تبدیل کنند، در حالی که زیارت عاشورا یک استراتژی است و سکوت در برابر ظلم خیانت به خون شهیدان محسوب میشود.
وی همچنین با اشاره به سوم رجب، سالروز شهادت امام هادی (ع)، گفت: امام هادی در تاریکترین دوران عباسیان، هویت شیعه را با دو سند جاویدان یعنی زیارت جامعه کبیره و زیارت غدیریه تثبیت کردند. این دو زیارت، سلاح بصیرت شیعه در برابر تحریفها و ابزار دشمنان هستند و به ما میآموزند که شیعه بودن تنها محبت نیست، بلکه مسئولیت و موضعگیری در برابر باطل است.
