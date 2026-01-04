آب شرب ۹۰ خانوار روستایی در بخش کوزران پایدار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع اختلال ایجادشده در تأمین آب شرب روستاهای بخش کوزران خبر داد و اظهار کرد: به دنبال سوختن الکتروموتور ایستگاه پمپاژ رشیدعلی در مجتمع آبرسانی هفت‌آشیان، تأمین آب شرب برخی روستاها با مشکل مواجه شد که با اقدام فوری نیروهای آبفا، این مشکل در کوتاه‌ترین زمان برطرف شد.

وی افزود: عملیات تعویض الکتروموتور و پمپ این ایستگاه طی چهار ساعت و با جایگزینی الکتروموتور ۵.۵ کیلووات و پمپ ۱۵۲/۱۴ با موفقیت انجام شد و در نتیجه آن، آب شرب روستاهای رشیدعلی، دارگل سیدحسن و صوفیوند با ۹۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ نفر به وضعیت پایدار بازگشت.

سرپرست آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی همکاران آبفا در بخش کوزران تصریح کرد: سرعت عمل و هماهنگی نیروهای فنی موجب شد این حادثه بدون تداوم قطعی و با کمترین تنش برای مشترکان مدیریت شود.

در پایان این عملیات، جمشید عزیزی بخشدار کوزران نیز با قدردانی از اقدامات سریع و مؤثر پرسنل آبفای کوزران، از پیگیری‌ها و حمایت‌های سرپرست آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه و مدیر آبفای روستایی در تسریع روند رفع مشکل تقدیر کرد.