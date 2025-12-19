باقری:مسئولان اجرایی جعفرآباد آسفالت جاده ترانزیتی را تعیین تکلیف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یاسر باقری در خطبههای نماز جمعه جعفرآباد، با انتقاد از وضعیت نامناسب جاده ترانزیتی داخل شهر، از مسئولان اجرایی شهرستان خواست هرچه سریعتر با هماهنگی و تعامل میان دستگاههای متولی، مسئولیت آسفالت این مسیر را مشخص کرده و برای رفع مشکل تردد و ایمنی شهروندان اقدام عملی انجام دهند.
وی با اشاره به سیاست دولت در حوزه مدرسهسازی گفت: دولت بهطور مستقیم آغازکننده ساخت مدارس نیست و تنها پس از شروع پروژه توسط خیرین و تبدیل آن به طرحی نیمهتمام، برای تکمیل آن ردیف اعتباری در نظر میگیرد.
حجتالاسلام باقری با اشاره به فرارسیدن شب یلدا، ضمن تأکید بر حفظ صفا و صمیمیت خانوادگی، از مردم خواست در حد توان خود برای شاد کردن دل نیازمندان در این شب اقدام کنند.
امام جمعه جعفرآباد با اشاره به سوم دیماه، روز ثبت احوال، بر رعایت الزامات قانونی ثبت وقایع حیاتی تأکید کرد و یادآور شد: تأخیر بیش از ۱۵ روز در ثبت ولادت و بیش از ۱۰ روز در ثبت وفات، جرم محسوب میشود.
وی همچنین با توصیهای اخلاقی و دینی، خانوادهها را به انتخاب نامهای الهی و اسامی اهلبیت (ع) برای فرزندان دعوت کرد و بر آثار معنوی این نامگذاریها تأکید نمود.
خطیب جمعه جعفرآباد با انتقاد از وضعیت چالههای موجود در جاده اصلی وسط شهر، گفت: با وجود مستندات موجود، هنوز متولی آسفالت این مسیر مشخص نشده و هر یک از دستگاههای راهداری و شهرداری مسئولیت را متوجه دیگری میدانند که این موضوع موجب استمرار مشکل برای مردم شده است.
امام جمعه جعفرآباد با انتقاد از وضعیت نامناسب جاده ترانزیتی داخل شهر، از فرماندار شهرستان خواست با برگزاری جلسه مشترک میان شهرداری و اداره راهداری، برای تعیین تکلیف و آسفالت این مسیر مهم تصمیمی قاطع اتخاذ شود؛ مسیری که بهرغم اجرای برخی پروژههای عمرانی، همچنان با چالههای متعدد موجب گلایه و مشکلات جدی مردم و رانندگان شده است.
نظر شما